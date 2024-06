La monzese Ilaria Salis è stata eletta europarlamentare

Ilaria Salis è stata eletta europarlamentare. L'insegnante di 39 anni di Monza è stata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra che in queste elezioni europee ha conquistato un risultato storico. A Monza il partito di Fratoianni e Bonelli ha raggiunto quasi il 9% superando persino la Lega.

"Questo non è che l'inizio - hanno dichiarato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra -. Ci hanno accusato di candidature a fini strumentali, possiamo dire che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da stasera è un'euro parlamentare, un risultato importante". Salis, insegnante e attivista antifascista attualmente è agli arresti domiciliari a Budapest con l'accusa di aver aggredito due neonazisti nel febbraio del 2023 in occasione della Giornata dell'Onore. La sua vicenda personale e giudiziaria è finita sotto i riflettori in seguito alle dure condizioni di detenzione dal febbraio 2023 a maggio 2024 quando i suoi avvocati sono riusciti a farle ottenere i domiciliari.

Il padre Roberto aveva girato l'Italia per promuovere la candidatura della figlia, invitando i compagni e le compagne al voto per aiutare Ilaria. A Monza si era costitutita anche una chiamata alle urne per promuovere il voto della donna. Roberto Salis ieri, domenica, si era recato alle urne a Monza e poi postato la sua immagine sui social scrivendo: "Il voto più bello di tutta la mia vita".