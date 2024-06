Il primato di Forza Italia a Monza e in provincia

Forza Italia esulta a Monza e in Brianza. Nella nostra provincia gli azzurri hanno ottenuto l’11% dei consensi alle elezioni europee.

“Come segretario provinciale non posso che essere orgoglioso e onorato del grande risultato ottenuto – commenta Luca Veggian, segretario provinciale degli azzurri oltre che sindaco di Carate Brianza -. In Brianza Forza Italia ha ottenuto l'11% dei consensi portando la nostra provincia al primo posto in tutta la Lombardia e il nostro partito come la terza forza in assoluto! Voglio ringraziare chi ha contribuito attivamente a questo straordinario risultato in Brianza: il segretario regionale l’onorevole Alessandro Sorte, il senatore Adriano Galliani, il capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia Fabrizio Figini, il consigliere regionale Jacopo Dozio e, soprattutto, tutta la segreteria provinciale di Forza Italia, gli amministratori, i candidati e tutti gli iscritti. Complimenti a Letizia Moratti e Max Salini, eletti al Parlamento Europeo con un grande risultato, e ad Antonio Tajani, nostro Leader che ha saputo strutturare il nostro Partito e farlo crescere”.