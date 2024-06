Come sono andate le elezioni europee a Monza e in Brianza: affluenza e scrutinio

Alle 23 di domenica 9 giugno hanno chiuso i seggi elettorali anche in provincia di Monza e Brianza dove in 31 comuni, in contemporanea alle elezioni europee, si votava anche per le comunali per la scelta del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Alla chiusura delle urne sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni europee. Qui, non appena disponibili, saranno pubblicati i risultati del voto.

Per i 31 comuni della Brianza al voto per le amministrative, lo spoglio delle schede inizierà solo nella giornata di lunedì 10 giugno, a partire dalle 14.

L'affluenza

A Monza e Brianza per le elezioni Europee alle 23 di domenica 9 giugno ha votato il 54,06% degli aventi diritto. Nel capoluogo brianzolo il dato relativo ai votanti è stato pari al 52,66%. Per quanto riguarda invece l'affluenza alle elezioni amministrative, per i 31 comuni della Brianza dove i cittadini si sono presentati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e scegliere i componenti del consiglio comunale, l'affluenza registrata alle 23 di domenica 9 giugno è stata pari al 60,28%.

Exit poll

I primi exit poll di Opinio - Rai, come riporta Today.it, confermano le previsioni della vigilia, con Fratelli d'Italia in testa seguito dal Partito Democratico. Il partito della premier, Giorgia Meloni, è dato in una forbice tra il 26 e il 30 per cento, mentre quello di Elly Schlein è tra il 21 e il 25 per cento.

Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14. Per il quarto posto è derby nel centrodestra con Forza Italia tra l'8,5 e il 10,5 per cento e la Lega tra l'8 e il 10. Quasi certamente sopra la soglia di sbarramento Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in una forchetta tra il 5 e il 7 per cento, mentre si giocano il quorum sia Stati Uniti d'Europa (3,5 - 5 per cento) e Azione di Carlo Calenda (2,5 - 4,5 per cento). Sicuramente fuori dal prossimo europarlamento Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro (1 - 3), Libertà (0 - 2) e Alternativa Popolare (0 - 1).

Le operazioni di spoglio sono iniziate da circa un'ora e a pochi minuti dopo la mezzanotte risultano 8 su 734 le sezioni scrutinate con al primo posto per preferenze Fratelli d'Italia, seguito a distanza dal Partito Democratico e in coda dalla Lega Salvini Premier. I risultati definitivi saranno disponibili a scrutinio ultimato.

Articolo in aggiornamento