"Monza non è una città a misura di mamme"

Cambiare il bebè in un bagno pubblico di Monza non è impresa facile. La denuncia, con tanto di foto pubblicata sui social, arriva dal consigliere Paolo Piffer. Il capogruppo di Civicamente ha pubblicato sul suo profilo Facebook l’immagine del fasciatoio dei bagni pubblici di piazza San Paolo in condizioni non proprio eccellenti.

“Immaginatevi di essere una madre, o un padre, in centro a Monza e di aver bisogno di un fasciatoio. Questo è quello che offre la città – scrive sui social -. Si trova nel bagno pubblico (uno dei pochissimi) in piazza San Paolo, a pochi passi dal palazzo comunale. Non c’è attenzione. Non c’è amore. Non ci sono parole, anzi si: imbarazzante. Se penso a quante belle parole ho ascoltato da chi ci amministra rispetto ai diritti dei genitori, dei bambini etc. Purtroppo solo parole vuote di facciata”.

Immagini che, naturalmente, hanno scatenato le polemiche. Una situazione che, secondo alcuni, proseguirebbe da diversi anni, ancor prima dell’insediamento della giunta Pilotto.

A Monza dal 2021 sono presenti numerosi baby pit stop: spazi pubblici protetti dove le mamme possono allattare e cambiare il bebè in totale tranquillità. Come si evince dal sito del Comune di Monza in città ci sono i baby pit stop nelle biblioteche civiche (San Gerardo, Triante, San Rocco, Biblioteca dei Ragazzi); nei centri civici (Sant’Albino, San Rocco, Cederna, Regina Pacis San Donato, San Giuseppe/San Carlo di via Silva); oltre a quelli gestiti da Unicef (Associazione ostetriche Felicita Merati di via Carlo Alberto 33, in collaborazione con La Città del Sole, farmacie San Rocco e Triante, Del Corso e Predari, negozio per l’infanzia Mumonthego, libreria Tutti giù per terra).