Ecco perché i grillini hanno organizzato un flash mob in autostrada

Il tempo, non certo dei migliori, non li ha fermati. Puntuali ieri mattina i candidati brianzoli del Movimento 5 Stelle, guidati dal capogruppo Marco Fumagalli, si sono dati appuntamenti al casello di Agrate.

All'imbocco dell'autostrada nella tarda mattinata di domenica 15 gennaio hanno esposto uno striscione contro il pagamento del pedaggio al casello di Agrate. Il governatore Attilio Fontana anni fa aveva promesso che il balzello sarebbe stato eliminato, ma ad oggi il casello (a pagamento) resta e molti automobilisti per evitare di pagarlo intasano i comuni limitrofi. Una battaglia, quella per l'eliminazione del casello brianzolo, che da sempre i grillini portano avanti.

Nel parcheggio vicino al casello della A4 si sono dati appuntamento anche Francesco Sartini (ex sindaco di Vimercate) e Giuseppe Procopio (consigliere comunale del M5S ad Agrate Brianza). Una manifestazione pacifica con lo striscione e un manifesto con Fontana con il naso di Pinocchio per puntare l'attenzione sui disagi che i brianzoli subiscono a causa del casello a pagamento.

Intanto il Movimento 5 Stelle - che alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio sosterrà il candidato di centrosinistra Piefrancesco Majorino - ha già presentato la sua lista di candidati per il territorio di Monza e Brianza. Nel fine settimana i grillini hanno organizzato anche diversi banchetti sul territorio. Inoltre il 21 gennaio alle 18.30 a Muggiò (in cascina Faipò, via Meda) il Movimento 5 Stelle organizza con l'associazione Brianza oltre l'arcobaleno (Boa) un incontro sull'omocausto e la lotta contro l'omotransfobia.