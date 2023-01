Il Foa approda in consiglio comunale: "Quando ci sarà lo sgombero?"

"La situazione del centro sociale è scandalosa e inaccettabile. Mi auguro che si intervenga in fretta con lo sgombero". A chiederlo, attraverso un'interrogazione, il consigliere comunale Stefano Galbiati (capogruppo di Noi con Dario Allevi) che già in passato aveva portato in aula la denuncia dei residenti di via Timavo. Così che anche ieri sera, lunedì 23 gennaio, durante la fase preliminare del consiglio comunale, Galbiati è tornato sull'argomento.

A dicembre il tribunale di Monza aveva rigettato le richieste del pubblico ministero e dei proprietari dell'ex deposito Atm relative al sequestro preventivo del centro sociale, optando per lo sgombero. Una scelta più volte richiesta a gran voce dai residenti che continuano a denunciare alla prefettura, alle forze dell'ordine (e persino al governo) la difficile convivenza con gli occupanti dell'area di via Timavo. "Visto che il tribunale opta per lo sgombero chiedo al comune come intende intervenire. Mi auguro, come già in passato avevo dichiaro, che il Foa venga sgomberato".

E sempre sulla situazione del centro sociale è intervenuto anche il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia) invitando la maggioranza a una presa di posizione chiara in merito alla vicenda. Ritornando su un'interrogazione che aveva presentato a novembre dopo la manifestazione organizzata dal centro sociale e da altre associazioni contro il caro vita e altre scelte del governo. Dopo quel corteo erano apparse scritte contro le forze dell'ordine. "Mi auguro che la maggioranza, che ha chiesto la creazione di una commissione anti mafia, si ponga in modo corretto di fronte a quelle scritte che inneggiano anche contro il 41 bis. Perché sono proprio il contrario di quanto richiesto dalla commissione. Una presa di posizione e una risposta ufficiale che attendo di ricevere in consiglio comunale".