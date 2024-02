Il centro sociale sale in cattedra nel liceo monzese: la condanna del consigliere comunale

Il centro sociale Foa Boccaccio parteciperà alla commemorazione di tre partigiani uccisi a Monza. Una commemorazione che si terrà sabato 3 febbraio dalle 9 al liceo Nanni Valentini, all'interno delle iniziative promosse per il Giorno della Memoria. All'evento parteciperà anche il centro sociale monzese, come è stato annunciato sulla pagina Facebook della Foa. Un intervento nel ruolo di relatori, proprio come è specificato sul volantino. Durante la mattinata, infatti, verranno ricordati Vittorio Michelini, Alfredo Ratti e Raffaello Criscitiello, morti a 22 anni nella lotta per la liberazione. I tre ragazzi vennero fuciliati in via Boccaccio dai nazifascisti il 25 gennaio 1945 dopo aver assaltato la caserma dei carabinieri in via Volturno alla ricerca di armi per le formazioni partigiane combattenti.

Il caso dell'intervento della Foa nell'aula magna del liceo monzese è finito sui banchi del consiglio comunale di ieri, giovedì 1 febbraio. A intervenire il consigliere Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) che si è rivolto direttamente al sindaco Paolo Pilotto. "Condivido con l'aula una preoccupazione - ha dichiarato -. In merito alla partecipazione sabato mattina nell'aula magna del liceo monzese del centro sociale. A che titolo interverrà la Foa? Non si tratta di una associazione, ma di un gruppo autonomo non autorizzato, che vive nell'illegalità e che spesso insulta il sindaco e le istituzioni. Io sono contrario a qualsiasi forma di soppressione della libertà di espressione. Ma così come quando non si voluto far intervenire il generale Vannacci, che comunque rappresenta le istituzioni, mi permetto di discutere anche sulla presenza di un centro sociale nell'aula magna di un liceo, a un evento al quale, probabilmente,interverranno anche rappresentanti delle istituzioni".

Il consigliere di minoranza ha inoltre sollevato perplessità e preoccupazione su eventuali dimostrazioni come, per esempio, l'esposizione dello striscione del centro sociale."Non sono contrario alla partecipazione dei militanti del centro sociale a un evento, ma non alla loro partecipazione con uno striscione del centro sociale".