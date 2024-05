Sos nei giardini di Monza: "Tanti cani finiti dal veterinario per colpa dei forasacchi"

Sono l’ossessione dei proprietari dei cani: quei forasacchi che in queste settimane di fine primavera stanno crescendo rigogliosi nei prati e nelle aree verdi della città. Queste spighe sono molto pericolose: quando sono secche si staccano facilmente dallo stelo e si impigliano nel pelo degli animali, si possono infilare negli occhi, nelle orecchie, nelle narici, arrivando persino nelle vie respiratorie. E proprio in questi casi potrebbero rivelarsi fatali.

Un problema, quello dei forasacchi, che in queste settimane è al centro di molti post sui gruppi social di Monza (ma anche della Brianza) e che è finito anche sui banchi del consiglio comunale. Ieri sera, giovedì 23 maggio, durante il consiglio comunale Paolo Piffer (capogruppo di Civicamente) ha sollevato la questione chiedendo un intervento, almeno nelle aree cani. "I forasacchi sono molto pericolosi per i cani – ha spiegato – Ho ricevuto segnalazioni di proprietari che hanno portato di corsa il loro amico a quattro zampe dal veterinario proprio per quei forasacchi che hanno raggiunto le vie respiratorie. Chiedo, anche in merito al nuovo appalto del verde che non prevede la raccolta dell’erba tagliata, che almeno per i forasacchi si intervenga. Che l'erba e i forasacchi vengano raccolti dopo il taglio nelle aree cani e lungo i marciapiedi dove i nostri amici pelosi passeggiano".

L’assessore all’Ambiente Giada Turato ha accolto il suggerimento avanzato dal consigliere Paolo Piffer e ha ricordato il lavoro svolto dalle squadre dei giardinieri impegnati nel taglio dell’erba nelle aree cani e in città, ma anche la ricrescita veloce di erba e forasacchi a causa delle piogge.