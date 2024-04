La Monza che si muove in modo green non piace a tutti: "Siamo ostaggio di una ideologia"

La Monza del futuro (entro i prossimi 10 anni) con 5.500 parcheggi a pagamento, un aumento delle aree Ztl (includendo anche via Manzoni, Appiani, D’Azeglio, Aliprandi e Azzone Visconti), ma che nel frattempo dovrebbe vedere aumentare anche il numero dei mezzi pubblici (con una flotta di pullman completamente elettrici entro il 2030) e più piste ciclabili viene bocciata da Forza Italia.

“Monza è una città ostaggio dell’ideologia - commenta Giuliano Ghezzi, segretario cittadino di Forza Italia -. Reputiamo questa manovra come un tentativo di far cassa senza guardare alle esigenze dei nostri concittadini. Per questo continueremo a combattere al fianco dei monzesi stanchi di vedersi mettere le mani in tasca senza mai poter sperare in servizi migliori o incentivi da parte delle istituzioni locali”.

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) firmato dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto e realizzato nella parte tecnica in collaborazione con Monza Mobilità (partecipata del Comune) e con la società di consulenza Sintagma Srl viene bocciato da Forza Italia che annuncia ancora battaglie, non solo in piazza - dove già in passato aveva organizzato una raccolta firme contro le nuove strisce blu insieme ai colleghi di minoranza - ma anche tra i banchi del consiglio comunale con il capogruppo Massimiliano Longo e il consigliere Pier Franco Maffè.

“Il sindaco ha definito il PUMS un atto di responsabilità, ma in realtà insegue solo ideologie ben lontane dalla realtà che vive la nostra città con una serie di proposte totalmente scellerate - aggiunge Ghezzi -. Con l’ampliamento della Ztl il traffico comunque si congestionerà. Confluirà sulle stesse strade alternative congestionando totalmente la circolazione e tagliando fuori interi quartieri dagli assi di comunicazione principali. Pensare che questa soluzione possa ridurre il traffico è mera utopia”.

Per gli azzurri prima di pensare alla città del domani green e sostenibile dove le persone inizieranno a muoversi coi mezzi, lasciando l’auto ferma nel garage, bisogna risolvere il problema del trasporto pubblico locale (mancanza di mezzi, di corse, di corse serali e nel fine settimana). E poi, solo una volta risolto questo delicatissimo punto, allora rimettersi al tavolo di lavoro progettando il resto. “Monza è una città con un servizio di trasporto pubblico insufficiente, che non può minimamente pensare di adottare misure alla pari di una metropoli che invece può vantare una rete di mezzi pubblici capillare”, sottolinea Ghezzi.