Forza Italia: ecco la squadra del coordinamento provinciale e il programma di lavoro

Nella serata di lunedì 19 febbraio si è tenuta la prima riunione del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Monza e Brianza, convocata dal neo coordinatore provinciale Luca Veggian. Nel corso della riunione - dopo gli interventi dei consiglieri regionali Fabrizio Figini e Jacopo Dozio e del vice coordinatore regionale Tiziano Mariani - è stata eletta la giunta esecutiva provinciale.

Ne fanno parte, insieme a Veggian, Gianni Faletra (vice coordinatore provinciale e responsabile settore Enti locali), Jacopo Dozio (responsabile amministrazione e tesoreria), Giuliano Ghezzi (responsabile settore Organizzazione), Domenico Giannini (responsabile settore Adesioni), Giuseppe Romeo (responsabile settore Elettorale), Marco Ciceri (responsabile settore Dipartimenti), Laura Ferrari (responsabile settore Formazione), Riccardo Borgonovo (responsabile settore Principi, Valori e Memoria Storica). Gabriel Usai sarà il portavoce e Fabrizio Figini si occuperà dei rapporti con gli alleati. Durante la serata è stata nominata come nuova Responsabile Provinciale Seniores Maria Antonia Mazzola.

“La squadra è già al lavoro - commenta Veggian - per garantire la presenza sul territorio insieme ai moltissimi amministratori locali forzisti che ogni giorno lavorano, con spirito di servizio, al fianco dei cittadini brianzoli. Vicinanza ai problemi e studio delle soluzioni saranno le priorità oltre che l’impegno in vista della prossima tornata elettorale per le elezioni provinciali (con Forza Italia che sostiene il candidato della coalizione di centrodestra Luca Santambrogio, ndr), amministrative ed europee".

"Il lungimirante esempio del presidente Berlusconi è stato ereditato dal nostro segretario Antonio Tajani che sta dimostrando la sua competenza e il suo valore - aggiunge il coorfinatore - e che sosterremo fermamente al congresso nazionale insieme al candidato vice segretario nazionale, l'onorevole Stefano Benigni. Il loro lavoro, in stretta sinergia col nostro coordinatore regionale l'onorevole Alessandro Sorte, ha permesso, dopo l’espletamento dei congressi, di trasformare Forza Italia da movimento politico/elettorale a partito strutturato. Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso, che è all’insegna della serietà, entusiasmo, competenza e della voglia di Forza Italia di essere protagonista nella coalizione di centrodestra, con idee e principi democratici, liberali e riformisti. I nostri valori restano al centro dell’azione politica che intendiamo portare avanti con la convinzione che crescerà l’attenzione verso un partito come il nostro, serio e coerente. Sono convinto che la nuova giunta esecutiva provinciale darà un’ulteriore spinta al partito in termini di crescita e autorevolezza".