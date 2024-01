Francesca, la consigliera comunale "costretta" a dimettersi perché diventata mamma

Francesca Dell’Aquila ha rassegnato le dimissioni da consigliera comunale. L’ex assessore alla Cultura e all’Ambiente della giunta Scanagatti, di nuovo tra i banchi del consiglio comunale come consigliera di maggioranza (Pd) nella giunta Pilotto, da lunedì 15 gennaio non siederà più in consiglio. Nei giorni scorsi la consigliera dem ha rassegnato le dimissioni: ad oggi il ruolo di neomamma cozzerebbe con quello di consigliera comunale nell’aula monzese.

Dell’Aquila alla fine di settembre 2023 è diventata mamma. “Fino all’ultimo periodo della gravidanza ho cercato di essere presente - ha spiegato a MonzaToday - Tranne nei periodi in cui la gravidanza necessitava di particolare riposo e riguardo e, certificato medico alla mano, mi sono dovuta assentare”. Dopo la grande gioia per la nascita della bimba la consigliera monzese ha proseguito con la maternità obbligatoria che adesso, però, non ha voluto prorogare, “per rispetto dei cittadini e degli elettori”, precisa.

Francesca Dell’Aquila, già con esperienza politica e amministrativa alle spalle, avrebbe voluto proseguire nel suo impegno per la città e per i monzesi e ha quindi chiesto al suo gruppo consiliare la possibilità di presentare un ordine del giorno per richiedere la modifica del regolamento del consiglio e permettere alle mamme che, come lei, ancora allattano o hanno precise necessità di dover stare con il bambino, di poter partecipare alle sedute anche da remoto. “Si tratta di provvedimenti già adottati dalle amministrazioni di Torino, Genova e Vercelli - ha precisato - A Genova il provvedimento è stato adottato il mese scorso e prevede che durante i periodo di maternità, gravidanza a rischio o congedo parentale per paternità o maternità previsti dalla legge, i consiglieri possano comunque partecipare all’attività dell’aula e delle commissioni in videoconferenza. Un provvedimento che avrei voluto venisse adottato anche nella mia città”. Ma a Monza pare che la modifica, fatta rapidamente nel capoluogo ligure approvando una semplice delibera, non sia possibile attuarla con altrettanta celerità. “Mi è stato spiegato che è necessario un intervento più lungo e complesso che necessita comunque la modifica del regolamento del consiglio comunale”, precisa.

A questo punto la consigliera e neomamma ha deciso di rassegnare le dimissioni. “Speravo in una reazione diversa - prosegue -. C’è un po’ di delusione non nei confronti del partito, perché per esempio il provvedimento a Vercelli è stato adottato da una giunta dem. Mi aspettavo anche a Monza una reattività più passionale, ma sono certa che la mia richiesta verrà in futuro abbracciata”. Nel frattempo Dell’Aquila tra i lavori dell’aula e delle commissioni e la sua bambina ha scelta la figlia. "È impensabile, soprattutto in questo momento, portare in aula la mia bambina che, così piccola, ha precise necessità - aggiunge - Fino a una decina di anni fa era impossibile avanzare una richiesta come quella adottata oggi a Genova, Torino e Vercelli. Ma oggi con gli elementi che ci ha fornito la tecnologia è fattibile, lo abbiamo visto nei periodi del covid quando i lavori dell'aula sono comunque proseguiti da remoto. Sono rammaricata perché in un momento in cui tanto si parla di parità di genere, inverno demografico, tutela della maternità e difficoltà ad avvicinare i giovani al mondo della politica non si sia scelto di presentare un ordine del giorno per introdurre questa novità”. A sedere al posto di Francesca Dell'Aquila sarà Paola Bernasconi la prima dei non eletti.