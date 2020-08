Disavventura per Gallera: sbatte la testa giocando a paddle, profonda ferita alla testa

Brutta disavventura, in vacanza in Liguria, per l'assessore alla Sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera. L'esponente della giunta guidata da Attilio Fontana, infatti, è incappato in un incidente mentre stava facendo una partita a paddle, una sorta di tennis in un campo più piccolo.

E' lo stesso Gallera a raccontare l'episodio. "Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente", ha spiegato. "Durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferiata metallica", prosegue.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nessun problema neurologico - ha sottolineato - però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del Pronto soccorso di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione e poi speriamo che si rimargino senza problemi e conseguenze".