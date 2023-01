Gianni Cuperlo a Monza per presentare il 'suo' Pd

Gianni Cuperlo arriva in Brianza. Il candidato a segretario del Partito democratico fa tappa - in piena campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio - a Monza per la presentazione della sua piattaforma congressuale Promessa Democratica.

Cuperlo sarà a Monza sabato 28 gennaio alle 17.30 nella sede della Cgil in via Premuda. Nelle scorse settimane è nato in provincia il comitato che sostiene la candidatura di Gianni Cuperlo. "Con la candidatura di Gianni Cuperlo - affermano i due coordinatori Lorenzo Sala e Marta Sicurello - il congresso costituente del Pd fa un passo in avanti nella direzione che in tanti abbiamo auspicato. Non abbiamo bisogno di una semplice conta per stabilire a chi affidare la leadership di un partito esausto, ma di aprire con coraggio un confronto sul futuro del Paese e della sinistra in Italia ed in Europa. Serve ridare coerenza e credibilità a livello nazionale al Partito democratico anche attraverso una nuova radicalità progressista sui temi del lavoro e dell'ambiente. La scorciatoia del leaderismo l'abbiamo già praticata e sappiamo come è finita. Ora serve un costruttore di comunità che rafforzi e valorizzi l'unità del partito e dei suoi militanti".