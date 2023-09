Elezioni suppletive: Giovanna Capelli deposita le firme

Giovanna Capelli è l'unica donna a correre per lo scranno che in Senato è rimasto libero dopo la morte di Silvio Berlusconi. Capelli correrà per Unione Popolare. Nella mattinata di lunedì 18 settembre al Tribunale di Milano sono state depositate le firme per la sua candidatura.

Giovanna Capelli docente di lettere, poi preside sempre impegnata a far funzionare e difendere la scuola pubblica, grazie alle esperienze fatte sul campo nelle scuole delle periferie metropolitane, quelle apprese dalla storia del movimento operaio e dalla partecipazione alle lotte per la giustizia sociale e la libertà femminile. Comunista e femminista, ha già ricoperto il ruolo di enatrice per Rifondazione Comunista nel secondo governo Prodi.

I monzesi e i brianzoli saranno chiamati alle urne il 22 e il 23 ottobre.