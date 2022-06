Giunta in 48 ore: il comune brianzolo più veloce

Squadra che vince non si cambia. Sono bastati meno di due giorni alla neo eletta sindaco di Lentate, Laura Ferrari, per riconfermare la squadra che l'ha porta alla vittoria domenica scorsa. Dopo il voto alle amministrative, e l'annuncio con il 68% dei consensi lunedì pomeriggio della vittoria, giovedì all'ora del thè è arrivata la riconferma dei membri della giunta che l'hanno accompagnata alle elezioni. "Ho scelto la continuità - ha spiegato Laura Ferrari - Per migliorare i rapporti con il consiglio darò una delega a tutti i partiti delle coalizione. Unica novità ho voluto che ogni assessore sarà il referente per ogni frazione".

Piccoli cambiamenti con le stesse persone

Passa di mano (sempre in ambito leghista) la carica di vicesindaco. Come aveva annunciato a pochi giorni dal voto, Matteo Turconi Sormani lascia il posto a Marco Boffi. Il neo vicesindaco mantiene i servizi sociali e lo sport. Per lui il compito di tenere i rapporti con Lentate capoluogo. Assessore all'istruzione, anche qui arriva la riconferma per il forzista Domenico Pansera che sarà referente per Camnago. Il leghista Turconi Sormani continuerà ad occuparsi di lavori pubblici, territorio e cultura, quest'ultima la sua grande passione. Per lui la frazione di Copreno. Sempre per la Lega (con ambiente, territorio e decoro urbano) l'assessore multitasking Andrea Pegoraro che si occuperà anche di Birago e Cimnago. Esterno ma fedelissima del sindaco, l'assessore Barbara Russo che si occuperà di bilancio, personale, tributi ed eventi.