Sara, l'assessore che sale in cattedra e spiega a oltre 500 studenti l'importanza della Memoria

“Ragazzi non dobbiamo dimenticare. È importante conservare la Memoria”. Questo il messaggio che Sara Citterio, assessore alla Cultura di Giussano, ha deciso di inviare agli studenti delle scuole elementari e medie del suo comune. Non con una lettera, ma testimoniando di persona, entrando nelle scuole e confrontandosi con oltre 500 studenti: per ricordare, non dimenticare, e soprattutto fare in modo che quel dramma non si ripeta più.

E lo fa portando nelle 24 classi che nei prossimi giorni incontrerà un simbolo: quella pietra d’inciampo in memoria del giussanese Aurelio Bellotti che nei prossimi giorni verrà posizionata. “Credo molto in questo progetto - ha spiegato Sara Citterio a MonzaToday -. Ho preparato alcune slide e durante gli incontri con i bambini e con i ragazzi affronterò diversi aspetti di questo importante tema. In primis l’importanza di aderire al Comitato delle Pietre d’Inciampo”. Anche Giussano, infatti, aderisce al Comitato provinciale che promuove la posa di simboliche mattonelle in occasione del Giorno della Memoria. Il prossimo 25 gennaio alle 15.30 è previsto un momento istituzionale e di ricordo davanti al municipio.

“Come amministrazione comunale abbiamo scelto di incontrare le giovani generazioni per spiegare loro il valore delle pietre d’inciampo e per illustrare la storia delle persone che ricordiamo - prosegue -. Le pietre aiutano a non dimenticare, ma le ragazze e i ragazzi di oggi hanno bisogno di essere guidati nella riscoperta della storia locale. È un obiettivo che ci siamo prefissati: spiegar loro che la Seconda Guerra Mondiale vide tragicamente coinvolta anche la nostra città, portando alla ribalta elementi storiografici di sicuro impatto”.

Durante gli incontri l’assessore ricorderà chi erano le persone che sono state deportate nei campi di concentramento, la storia dei giussanesi che hanno vissuto questo dramma e al quale sono state intitolate le prime due pietre d’inciampo posizionate a Giussano, la vicenda degli internati militari, cioè i soldati italiani catturati e deportati dopo la proclamazione dell’armistizio avvenuta l’8 settembre 1945. Tra di loro ci furono anche 12 giussanesi deportati e morti nei campi di concentramento. “Ma soprattutto ricorderò ai ragazzi che loro, per primi, dovranno impegnarsi per conservare la Memoria”, ha concluso Citterio.