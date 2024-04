Baby gang, furti e rapine: "Monza però non è Gotham City"

Baby gang nel centro storico, ma anche in periferia. Ragazzini derubati alla fermata degli autobus da coetanei (o ragazzi poco più grandi) di giubbotti e di telefonini. Ma anche semplici intimidazioni e la paura, per tanti preadolescenti e adolescenti, di farsi una passeggiata in centro o nella via della movida.

La denuncia dei politici

A Monza il problema delle baby gang è più che mai attuale e dopo l’intervento nelle scorse settimane del consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta che proprio in merito alla vicenda monzese era intervenuto con una proposta di legge per prevenire e rieducare i giovanissimi violenti, adesso il problema è finito ancora sui banchi del consiglio comunale, dopo l'intervento nelle scorse settimane del consigliere ed ex sindaco Dario Allevi. A denunciare è il consigliere Francesco Cirillo (Gruppo Misto) che durante l’assise di lunedì 22 aprile ha rimarcato la presenza di questi gruppi di giovani e giovanissimi che terrorizzano i loro coetanei. Cirillo ha spiegato che il problema delle baby gang non riguarda solo il centro di Monza o la stazione, ma anche la periferia e ha ribadito l’importanza di un intervento congiunto da parte di Comune, delle forze dell’ordine, della scuola e della famiglia per risolvere una situazione che sempre più spesso è legata anche a un disagio sociale con la presenza di ragazzi che abbandonano gli studi. Cirillo ha chiesto lumi su quanto concretamente è già stato fatto dall'amministrazione e su quello che sindaco e giunta vorranno fare.

"Non siamo a Gotham City"

Sulla vicenda della baby gang (ma non solo) abbiamo interpellato l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia che, pur confermando la presenza di questa problematica, ha comunque ridimensionato il problema sicurezza in città. “Monza non è Gotham City - ha spiegato -. Il problema delle baby gang esiste ma non sono paragonabili a quelle situazioni presenti in città, soprattutto nella periferia, negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta. Oggi ci troviamo di fronte a giovani e giovanissimi più che altro irriverenti verso le istituzioni, con atteggiamenti irridenti e di sfida in particolare nei confronti delle forze dell’ordine”.

L'identikit del branco

L’ex magistrato, che ben conosce la situazione della criminalità e della micro criminalità a Milano e in Brianza, fa le dovute distinzioni in merito a quell’idea di baby gang che hanno imperversato (non solo a Monza) una trentina di anni fa. “Anche dopo gli ultimi episodi di arresti di giovanissimi da parte delle forze dell’ordine i ragazzi hanno abbandonato la pista dei reati predatori”, precisa. Ma non per questo la situazione è meno preoccupante. “Tutt’altro - prosegue l’ex magistrato -. È inquietante la mancanza di rispetto nei confronti della divisa. Non siamo di fronte agli adolescenti di trent’anni fa delle periferie che in molti casi esprimevano la loro aggressività e violenza con atti criminali come per esempio le rapine. Oggi mancano riferimenti positivi e back ground educativi. È in aumento un comportamento da branco, con l’individuazione di un capobranco e la volontà di presidiare una parte del territorio con atteggiamenti di supremazia nei confronti dei coetanei, di ragazzi più giovani o fragili”.

L’assessore Moccia è preoccupato dal fatto che questi giovani possano essere “reclutati” da ragazzi più grandi inseriti in contesti di microcriminalità più pericolosi, spesso legati al mondo della droga. Difficile fare un identikit di quelli che l’assessore non definisce teppisti ma “bulli da branco”. “Si tratta di ragazzini dai 13 anni in su - prosegue -. Sono sia italiani sia stranieri, molti non vivono a Monza e vengono comunque attratti dalla nostra città soprattutto nel fine settimana e in determinati orari”. Adesso alla vigilia della bella stagione – e della chiusura delle scuole – c’è il rischio che il problema diventi più grande. “Ci stiamo già attrezzando - conclude -. Stiamo intensificando i controlli e già da alcune settimane i cittadini hanno notato un incremento delle pattuglie della polizia locale per le strade della città”.