"Ecco che cosa fare per salvare il Gran Premio senza chiedere soldi pubblici"

Per salvare il Gran Premio di Monza e garantirgli lunga vita (almeno 10 anni) il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha spiegato che servono fondi pubblici. L'ACI ha sostenuto le spese per la realizzazione del nuovo manto della pista e per i sottopassi, ma non può sostenere anche quelle spese che Formula One ha chiesto (nuove tribune e migliorie nei paddock e nella zona hospitality). Per il presidente dell'ACI è fondamentale, a questo punto, un intervento economico da parte del Governo e degli enti locali.

Ma per Roberta Gremignani - segretario cittadino della Lega, grande appassionata di motori con un passato come pilota di rally e nel 1984 campionessa italiana Rallies Internazionali - non è questa la soluzione. Secondo il segretario della Lega di Monza il Gran Premio può vivere anche senza fondi pubblici. "Se l’attuale management dell’autodromo di Monza fosse in grado di farlo vivere 12 mesi all’anno con attivitá diversificate, facendolo diventare um grande contenitore multitasking, ci sarebbe una ricaduta molto positiva sul territorio ed anche sul bilancio dell’autodromo - commenta Gremignani -. Invece ACI ha preteso il totale controllo dell’impianto, escludendo anche dal Cda di gestione i rappresentanti dei Comuni e della Regione (che sono i padroni di casa), ma si è poi focalizzata unicamente sul Gp senza sapere utilizzare l’impianto al massimo delle sue potenzialitá e trascurandone la manutenzione".

"ACI continua ad elemosinare soldi pubblici per il Gran Premio, senza avere mai presentato una rendicontazione puntuale, concreta e dettagliata di come siano stati spesi tutti i denari elargiti copiosamente negli ultimi anni da Regione e Governo, puntando sul fatto che cambiano le legislature e gli esponenti politici di riferimento e ci si dimentica di chiedere conto di quanto elargito precedentemente - conclude Gremignani -. Occorre un maggiore controllo di come vengono spese le sovvenzioni ed anche un maggiore coinvolgimento degli enti finanziatori nella gestione strategico-operativa, finalizzato anche a sostituire gli attuali funzionari con manager in grado di gestire in modo adeguato tutto il potenziale di una struttura di grande importanza per il territorio".