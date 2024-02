"Il Pd a Monza e Brianza è con Elly Schlein"

La maggioranza degli iscritti e dei sostenitori del Pd di Monza e Brianza è al fianco del segretario del partito e ne sostiene la linea. Questo, in sintesi, il comunicato inviato alla redazione di MonzaToday, al termine di alcune riunioni e contatti dei sostenitori di Elly Schlein sul territorio.

“In questi mesi nel nostro territorio hanno avuto spazio e visibilità diverse posizioni politiche e scelte locali che sono andate in implicito o palese dissenso e distonia con la linea politica della segreteria nazionale e con la figura della segretaria Elly Schlein, che ha nel nostro territorio provinciale riscosso un forte sostegno sia tra gli iscritti (maggioritario, a differenza di quasi tutto il resto del Paese) che tra i votanti alle primarie – si legge nella nota ufficiale -. Ribadiamo quei risultati perché sappiamo quali aspettative ci sono attorno alla sua figura e quanto dannoso sia per il nostro partito, per la credibilità di un progetto politico unitario, per una proposta di svolta che si candidi al governo del Paese, il susseguirsi di dichiarazioni in aperto contrasto con la linea che il Partito Democratico si è voluta dare. Lo ribadiamo per coerenza, per rispetto delle scelte congressuali, per la consapevolezza che tra i nostri militanti, i nostri elettori attuali e potenziali, è prioritario conoscere le nostre proposte. Ne va della credibilità del nostro progetto politico. Noi sostenitori di Elly Schlein come iscritti, militanti, come componenti degli organismi dirigenti e delle istituzioni abbiamo evitato di strutturarci nell’ennesima corrente e di alimentare il conflitto cercando con pazienza di abbassare i toni, far riflettere nel merito, costruendo un dialogo e posizioni unitarie rispettose del pluralismo. La politica per noi è confronto, dialogo, rispetto dei luoghi di discussione e di quelli dove il Partito prende le decisioni. Nessuno confonda questo atteggiamento con debolezza o assenza, tutt’altro. Ci sentiamo di dire con certezza che la maggioranza del Partito Democratico di Monza e Brianza sta con la segreteria di Elly Schlein e ne sostiene le scelte politiche e le sta traducendo sul territorio con il lavoro e l’impegno quotidiano”.