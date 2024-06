Ilaria Salis: "Chi occupa case sfitte toglie al degrado e al racket"

Ilaria Salis torna a parlare di case. "Chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari", scrive in lungo post su Instagram la neoeletta eurodeputata monzese. Come spiegano i colleghi di MilanoToday, Salis ha sentito la necessità di spiegare le sue recenti dichiarazioni nelle quali aveva confermato di aver abitato in una casa Aler senza pagarla, denunciando il mancato controllo dell'azienda milanese.

"A Milano le case popolari sfitte sono più di 12mila", spiega la donna. "Un quinto delle case popolari non è assegnato" sottolinea l'ex insegnante monzese. In lista per avere alloggi popolari ci sono 10 mila famiglie ma, ha aggiunto, negli ultimi tre anni le abitazioni effettivamente assegnate sono state 2.818. E le case non assegnate che vengono occupate di solito sono "in condizioni fatiscenti" e sono abbandonate da anni. "Tutti abbiamo gli occhi per vedere - spiega -, ma non tutti hanno l'onestà intellettuale di ammettere questa verità, triste e scomoda per chi è incaricato di gestire l'edilizia pubblica".

"Vivere in una casa occupata non è una svolta, non è qualcosa da furbetti. È logorante". Poi, prosegue: "Essere occupante vuol dire abitate questo spazio precario e faticosamente trasformarlo in un luogo che si possa chiamare casa cercando di sistemarlo coi pochi mezzi a disposizione che si hanno", è "uno stigma sociale". E "in questo contesto di strutturale emergenza abitativa i movimenti di lotta per la casa agiscono per aiutare il prossimo" e sono "un baluardo di resistenza contro la barbarie della nostra società", chiosa Ilaria Salis.