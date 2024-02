Una fiaccolata a Monza per Ilaria Salis e per condannare le condizioni disumane della detenzione

Una fiaccolata per Ilaria Salis e per chiedere il suo trasferimento in Italia, ma soprattutto per denunciare e protestare contro le condizioni disumane in cui la donna viene detenuta nel carcere di Budapest.

L'evento, annunciato per lunedì 5 febbraio, alle 18.30 in Arengario, sarà il primo evento in città di mobilitazione per la 39enne, ex studentessa del liceo Zucchi e che da quasi un anno è detenuta nel carcere di Budapest con l'accusa di far parte del gruppo che l'11 febbraio 2023 aveva aggredito due neonazisti durante il raduno di estrema destra che ogni anno si organizza nella capitale ungherese. Accuse fin da subito rigettate dalla donna.

L'annuncio della fiaccolata è stato fatto durante il consiglio comunale di questa sera, giovedì 1 febbraio; una fiaccolata senza bandiere dei partiti, aperta a tutti i cittadini e alle associazioni per ribadire il rispetto dei diritti umani. Ad annunciarla il consigliere Lorenzo Gentile (Pd) che peraltro ha anche presentato una mozione, sostenuta da tutta la maggioranza, per chiedere al sindaco Paolo Pilotto di sollecitare il Governo per un trasferimento in Italia agli arresti domiciliari della donna e la possibilità di farla partecipare al processo in videoconferenza. Una richiesta che nei giorni scorsi era stata accolta e votata anche dal consiglio comunale di Milano.

Gentile ha ripercorso la vicenda dell'insegnante, le condizioni in cui Ilaria Salis è stata detenuta come lei stessa ha raccontato in una lettera consegnata al suo avvocato e diffusa nella serata sulla rete L7. Gentile ha inoltre criticato l'intervento del leader della Lega Matteo Salvini "che ha calpestato il principio di innocenza fino a prova contraria", ha ricordato il consigliere dem.