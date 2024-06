Ilaria Salis ha una pagina Facebook ufficiale: il suo primo post

“Ciao, sono Ilaria Salis e questa è la mia nuova e unica pagina social. Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore tutte e tutti voi - amici, compagne, solidali e pure perfetti sconosciuti - che mi siete stati vicini e mi state sostenendo in questo periodo difficile. Siete la mia forza”.

Inizia così il primo post della monzese Ilaria Salis sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il profilo è stato aperto nella giornata di venerdì 31 maggio. Una pagina dove la candidata di Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni europee dell’8 e del 9 giugno, attualmente agli arresti domiciliari in Ungheria, comunica con il mondo. La 39enne monzese – ex studentessa del liceo classico Zucchi, insegnante e attivista antifascista - racconta quello che ha passato durante i 15 mesi di detenzione nel carcere di Budapest accusata di aver partecipato all’aggressione di due ragazzi neonazisti durante le manifestazioni della Giornata dell’Onore.

“Adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest, indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi - scrive -. Ancora in attesa di sentenza, rischio 24 anni di 'carcere duro' che equivalgono a circa 120 anni di domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro. Le mie circostanze personali e materiali al momento non mi permettono ancora di essere presente e di comunicare come e quanto vorrei. I miei amici mi danno una mano per veicolare i messaggi più essenziali tramite questa pagina”.

Intanto il padre Roberto Salis continua a portare avanti la campagna elettorale della figlia e questo pomeriggio, sabato 1 giugno, sarà a Monza all’incontro politico organizzato alle 17 al Binario 7 dove rappresenterà Ilaria. All'icontro parteciperà, nelle vesti di candidata alle elezioni europee, anche l’assessore monzese Arianna Bettin. “A volte le esperienze più dure possono offrire spunti per crescere come persona e porre le basi per costruire collettivamente qualcosa di nuovo. Dalla parte giusta della storia”, conclude Ilaria Salis sui social.