Un incontro per dire basta all'omotransfobia

Perché non accada mai più. Questo il titolo dell'incontro in programma sabato 21 gennaio alle 18.30 a Muggiò, in Cascina Faipò (via Meda). L'iniziativa è stata organizzata da Brianza oltre l'arcobaleno (Boa) e dal Movimento 5 stelle.

Un incontro sull'omocausto e la lotta all'omobitransfobia. Al tavolo dei relatori: Luca Gusmaroli (consigliere di Boa), Oscar Innaurato (vicepresidente di Boa), Marco Reglia (ricercatore esperto su omocausto), Marco Fumagalli (consigliere regionale M5S), Maria Pia Izzo (attivista Partito gay), Eva Balzarotti (attivista Partito gay), e Anna Franzoni (assessore alle politiche sociali di Muggiò).

L'evento sarà moderato da Vincenzo Incardona (attivista M5S Muggiò).