Baby gang, tifosi violenti, centro sociale: ecco la ricetta della sicurezza secondo l'assessore Moccia

“Monza non è Gotham City”. Così aveva dichiarato a MonzaToday pochi giorni fa l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. Gli ultimi attacchi in consiglio comunale dai banchi dell’opposizione sui problemi di ordine pubblico e di sicurezza in città, oltre alle numerose segnalazioni sui social di episodi di microcrimalità in centro e in periferia, pongono l’assessorato dell’ex magistrato nell’occhio del ciclone. Così che abbiamo chiesto proprio a lui come è Monza in tema di sicurezza, affrontando alcune tematiche molto calde e attuali.

Una delle emergenze in città, confermate anche durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo comandante della polizia locale, è quella delle baby gang. Assessore, cosa sta succedendo a Monza ai ragazzini? È un ritorno alle baby gang che negli anni Ottanta e Novanta terrorizzavano le periferie?

Il problema c’è, ma non siamo a quei livelli. Non siamo di fronte a ragazzi che arrivano a delinquere compiendo rapine o altri atti criminali molto gravi. In questo caso ci troviamo di fronte a ragazzi e ragazzini (anche 13enni) che hanno atteggiamenti irreverenti nei confronti delle istituzioni. Atteggiamenti di sfida verso le forze dell’ordine. Atteggiamenti che poi decadono una volta che vengono arrestati. Quello che mi preoccupa è la mancanza di rispetto e l'aggressività nei confronti di chi indossa una divisa. Adesso non siamo di fronte ai teppisti degli anni Ottanta, ma a bulli da branco. Sono ragazzi e ragazze senza riferimenti positivi, senza background educativi. C’è un aumento di comportamenti da branco: viene individuato il capobranco e poi inizia un atteggiamento di supremazia e di presidio del territorio. Le vittime sono coetanei e persone fragili. Questi bulli sono ragazzini con condotte esibizionistiche e di sfida, ma non siamo di fronte a condotte violente. La mia preoccupazione è che possano venire avvicinati e assoggettati da persone dedite allo spaccio o ad altri piccoli reati.

Altro tema caldo e che da mesi la vede direttamente attaccata è quello del centro sociale. La Foa Boccaccio è un’emergenza per l’ordine pubblico, come per altri centri sociali in altre città italiane?

Assolutamente no. Come ben è stato dimostrato anche al termine dell’evento La Volpe e l’Uva. Dopo lo sgombero da parte della polizia di Stato dello stabile occupato poche ore prima in via Salvo D’Acquisto i militanti si sono poi trasferiti nei giardinetti di via Piero della Francesca dove hanno svolto tranquillamente la loro manifestazione restituendo poi l’area in condizioni immacolate. Non sono preoccupato per il centro sociale: si fanno sentire, affermano il proprio orientamento ideologico ma non abbiamo situazioni di violenza o di pericolo per l’ordine pubblico come invece avviene in altre città. Quello che invece mi preoccupa di più sono le manifestazioni di sentimenti negazionisti verso la Shoa, o di presa di distanza dall’antifascismo, innervatura della nostra Costituzione. Questo sì che è ben più preoccupante rispetto alle scritte contro il sindaco o contro l’assessore alla Sicurezza.

Nelle ultime settimana a tener alta la tensione a livello di sicurezza ci sono stati gli scontri tra i tifosi, i Daspo contro 18 supporter del Monza e la risposta con striscioni in cui rivendicano la necessità di maggior presidio del territorio. Un argomento che, peraltro, ha infervorato anche il consiglio comunale. Che cosa dice ai tifosi del Monza, conoscendo molto bene quella parte città?

Sono disponibile ad ascoltarli, avendo rispetto per la loro storia. Ma bisogna avere altrettanto rispetto verso le istituzioni, nei confronti del questore Salvatore Barilaro e nei confronti delle persone che indossano la divisa. Non posso proprio immaginare che ci possa essere attrito nei confronti della polizia di Stato.

Da tempo, anche sui banchi del consiglio comunale di Monza, alcune volte si torna a respirare quell’aria di forte distinzione politica tra destra e sinistra che, in alcuni casi, sempre riportarci indietro nel tempo fino agli anni Settanta. Come commenta questa situazione.

L’unica posizione da tener presente e seguire è quella del presidente Sergio Mattarella. Chi si pone in contrasto alla Costituzione non ha chiaro il significato della democrazia e della libertà alla cui base ci sono il rispetto reciproco e la legalità. Oggi c’è un grande bisogno di legalità. Ci deve essere rispetto per lo Stato, per le istituzioni e per i loro vertici e per le forze dell’ordine. I cittadini devono ringraziarli per il loro operato e non temere di denunciare quando assistono a un reato o sono vittime. Ringrazio le forze dell’ordine con le quali la nostra polizia locale collabora entrando così a pieno titolo nella rete del presidio e della sicurezza.