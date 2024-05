Silvio Berlusconi scatena la polemica in consiglio comunale. Una discussione molto accesa quella che è scoppiata nella serata di lunedì 6 maggio durante il consiglio comunale di Monza. Ieri sera era in programma la discussione e votazione della mozione, presentata lo scorso 12 giugno, di intitolare lo stadio di Monza a Silvio Berlusconi. Una mozione presentata un anno fa, proprio il giorno della morte del presidente del Monza e leader di Forza Italia, dalla consigliera (ex azzurra) Martina Sassoli e sottoscritta dalla coalizione di minoranza. La mozione è stata rinviata a dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Le dichiarazioni del vicesindaco

Che ci sarebbe stata maretta era noto: nei giorni scorsi il vicesindaco Egidio Longoni, ospite della trasmissione “Monza una città di Serie A” condotta dal direttore di Monza News Stefano Peduzzi, alla domanda sull’intitolazione dello stadio a Berlusconi aveva risposto: “Sull'intitolazione dello stadio Brianteo a Silvio Berlusconi ci sarà da riflettere - sono le parole di Longoni riportate da Monza News -. Sul fatto se ci sono meno steccati ideologici perché poi il tema è: un conto è Silvio Berlusconi che ha investito sulla città e che ha fatto investimenti importanti sulla città di Monza. Un conto è Silvio Berlusconi come figura politica. Se votassi anch'io che posizione avrei? Preferisco astenermi, ma di sicuro c'è che sia Berlusconi che Adriano Galliani andranno sempre ringraziati per quanto fatto sul territorio da un punto di vista sportivo".

La richiesta della lista civica Pilotto sindaco

Ieri sera Angelo Imperatori (capogruppo del Pd) prima dell’inizio della discussione della mozione ha chiesto la sospensione di 10 minuti della seduta. Al rientro in aula, Sergio Visconti (capogruppo di Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale) è intervenuto chiedendo di rinviare la discussione di quella mozione già calendarizzata. “Noi come lista civica siamo al di sopra delle parti – ha spiegato -. Sarebbe opportuno lo slittamento della discussione a dopo le elezioni europee per evitare strumentalizzazioni. La mozione è di un anno fa, è opportuno rinviarla alla prima sistematica dopo le elezioni”. Una richiesta che ha scatenato l’opposizione della consigliera Martina Sassoli. Ma alla fine la richiesta di Visconti è stata accolta dall'aula: 19 voti favorevoli e 11 contrari.

LabMonza bacchetta gli alleati

Ma in maggioranza non tutti erano d’accordo con la proposta di Visconti. LabMonza ha votato contro. “I consiglieri Lorenzo Spedo e rancesco Racioppi, nonché alcuni consiglieri del Pd, avrebbero voluto votare questa sera la mozione - si legge nella nota ufficiale diffusa al termine del consiglio comunale da LabMonza -. La ragione di questo voto si discosta ampiamente da quella espressa dalla consigliera della Sassoli, che ne ha fatto una complicata questione politica sorretta da fantasiosi disegni a tratti complottistici”.

“Le motivazioni che ci avrebbero spinti a votare contrariamente - spiega il consigliere Spedo - sono molto semplici: eravamo pronti a bocciare già oggi la mozione che richiede al prefetto la deroga alla normativa per l’intitolazione dei beni ai defunti. Tale deroga è possibile ma sfruttarla in questo modo sarebbe un’interpretazione scorretta della norma e noi rimaniamo comunque contrari all’intitolazione di qualunque bene a Silvio Berlusconi, comprese vie, parchi, palazzi, musei e beni pubblici. Berlusconi è stato innegabilmente un personaggio rilevante della politica italiana, ma dare il suo nome allo stadio sarebbe diseducativo. I traguardi che ha raggiunto il Monza Calcio sono innegabili, ma Berlusconi è stato molto altro. Nella sua vita si è contraddistinto per posizioni, scelte e azioni scellerate e vergognose, che gli hanno fruttato condanne e assoluzioni non motivate dall’innocenza, ma per prescrizione”.

“Troppe volte il centrosinistra nazionale è stato intimorito dalla figura di Silvio Berlusconi. Noi invece eravamo pronti ad esprimere la nostra posizione in maniera chiara e netta – aggiunge Francesco Racioppi -. Non ci siamo mai tirati indietro nelle discussioni più accese. Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato al rinvio, crediamo che il consiglio comunale fosse pronto a votare la mozione, che ormai è stata presentata un anno fa. Nonostante il rinvio, siamo pronti a ribadire la nostra posizione fermamente contraria, appena sarà possibile discutere questa mozione”.