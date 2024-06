Il comune investe sulla periferia e il sindaco scrive una lettera ai cittadini

Il sindaco Paolo Pilotto prende carta e penna e scrive ai residenti di Casignolo per illustrare gli interventi in programma per quella parte della città al confine con Cinisello Balsamo e dove verrà realizzato il maxi deposito della M5.

I rapporti tra i residenti di Casignolo e la giunta da tempo sono tesi. Non solo in merito al progetto del maxi cantiere del deposito della M5, che toglierà ulteriore verde alla città, ma soprattutto dopo l’annuncio della chiusura della farmacia comunale e del suo trasferimento nella futura Casa di Comunità che verrà aperta nell’ex sede Tpm di via Borgazzi. Una decisione fortemente contestata dal rione – che ha persino costituito un comitato per difendere la farmacia, sostenuto anche da Italia Viva – che vedrà danneggiate soprattutto le persone più anziane costrette poi a percorrere oltre un km per raggiungere il nuovo presidio. Ma adesso il sindaco annuncia l’avvio di interventi per “sostenere gli abitanti di Casignolo, consentire loro di vivere meglio nel rione e sentirsi maggiormente collegati alle altre parti del quartiere, soprattutto tramite investimenti e realizzazioni che possano aiutare i giovani, le famiglie e le persone più fragili o anziane”, si legge nella missiva.

Il programma di interventi sull’area avrà inizio già a partire dalla prossima variazione di bilancio, in programma a giugno 2024. Nel secondo semestre di quest’anno sono in programma la progettazione e realizzazione di:

- una passerella/ascensore ciclopedonale da via Monte Ortigara a via Aquileia tramite la nuova pista ciclopedonale, per rendere possibile un migliore collegamento tra il quartiere Casignolo e i servizi del quartiere San Rocco (chiesa, oratorio, centro civico…) con soli 300 metri di percorso;

- la realizzazione di un progetto di housing sociale con punti di riferimento sociali e aggregativi su un’area di circa 1.100 mq di proprietà del comune in via Borgazzi, accanto alla sede della cooperativa edilizia. Quando la casa di comunità sarà conclusa e la farmacia comunale trasferita all’interno dello spazio verranno attivati una gamma di servizi sia per gli anziani, sia per i giovani, sia per le famiglie con figli ancora piccoli, da definire anche tramite il confronto e l’ascolto dei bisogni della popolazione residente. La farmacia comunale, quindi, verrà trasferita ma intanto verranno attivati

interventi di riqualificazione, oltre a nuovi servizi concordati con FarmaCoM che possano porre rimedio, in tempi brevi, alle più evidenti criticità strutturali, in modo da rendere non solo gli ambienti più accoglienti e sicuri ma anche migliorare i servizi attualmente erogati dalla Farmacia.

Intanto, sempre in tema di sanità a San Rocco – come già annunciato nelle scorse settimane – è stato assegnato un nuovo medico di famiglia, oltre che l’avvio di servizi di consegna a domicilio e/o agevolazioni sul trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti e l’accesso ai servizi, con consegna dei farmaci a domicilio.