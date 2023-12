Italia Viva al lavoro: in Brianza al via i congressi comunali

Al via una settimana di intensi lavori per i militanti di Italia Viva. A Monza e in Brianza dall'11 al 17 dicembre si svolgeranno i congressi comunali e di zona durante i quali fgli iscritti eleggeranno, come da Statuto, 12 presidenti.

I militanti saranno invitati ad eleggere i presidenti comunali do Monza, Desio e Usmate Velate. Oltre a 9 presidenti di zona delle zone aggregate: Zona 1 (che comprende Lissone, Biassono, Vedano, Sovico e Macherio); Zona 2 (Meda, Barlassina, Lazzate, Lentate sul Seveso, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Seveso, Cesano Maderno); Zona 3 (Muggiò, Nova, Varedo, Limbiate, Bovisio Masciago); Zona 4 (Seregno, Albiate); Zona 5 (Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Besana Brianza, Briosco, Renate, Veduggio con Colzano); Zona 6 (Brugherio, Agrate Brianza, Concorezzo, Caponago); Zona 7 (Vimercate, Berrnareggio, Carnate, Ronco Briantino); Zona 8 (Arcore, Villasanta, Lesmo, Camparda, Correzzana, Triuggio ); Zona 9 (Busnago; Bellusco, Cornate, Sulbiate, Aicurzio, cavenago, Burago, Mezzago, Ornago).

"Questo è un passo importante per il consolidamento di Italia Viva in provincia - si legge nella nota ufficiale -. per una presenza sempre più capillare e vicina alle esigenze delle persone nelle realtà locali". Inoltre è stata nominata la cabina di regia provinciale che collaborerà con il presidente provinciale nell'attività politica e operativa: Alessandra Bernini (responsabile relazioni con i partiti e con le liste civiche), Rosanna Carraretto (responsabile editoriale newsletter e relazioni con associazioni); Maria Rita Gozi (responsabile iscrizioni e segreteria organizzativa per le iniziative del partito); Melina Martello (responsabile Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere), Alessandra Nava (responsabile giovani under 30).