Italia Viva chiede le dimissioni dell'assessore Turato, altrimenti lascia la maggiornaza

O le dimissioni dell’assessore Giada Turato oppure Italia Viva abbandona la coalizione di centrosinistra che ha portato alle elezioni del sindaco Paolo Pilotto. È un aut aut quello che i renziani hanno fatto sabato 21 ottobre al primo cittadino. La delegazione – formata dai coordinatori Laura Pisani, Bruno Tarallo e Maurizio Badalucco – hanno incontrato Pilotto e gli hanno ribadito una serie di criticità nella gestione della città legate alle deleghe dell'assessore Turato.

Criticità che da tempo gli esponenti di Italia Viva denunciano anche sui social. L’ultima proprio settimana scorsa, per voce di Alberto Pilotto coordinatore provinciale del partito oltre che fratello del primo cittadino, che aveva annunciato la decisione di andare a sistemare di persona alcuni giardinetti pubblici se l’assessore non fosse intervenuta. Non solo cura del verde. Durante l’incontro la delegazione di Italia Viva ha sollevato altre criticità negli assessorati in capo a Giada Turato (Servizi ambientali, Verde, Mobilità).

“Per esempio un piano sosta a pagamento avviato senza aver preventivamente completato il Piano Urbano del Traffico - si legge nel comunicato diramato da Italia Viva -. Il continuo cambiamento degli orari di lavaggio delle strade che sta creando confusione e disagi agli abitanti di molte zone della città; la mancanza di parcheggi riservati per i residenti nelle zone intorno allo stadio durante i giorni della partita del Monza, o nel quartiere San Biagio, dove, alla già difficile condizione dovuta alla presenza di diversi cantieri di ristrutturazione, si è proceduto alla definizione di ampie aree dedicate esclusivamente alla sosta dell' autorità giudiziaria per la sede del Tribunale in via Prina; la gestione della raccolta rifiuti che ancora non riesce a garantire un’esposizione corretta e limitata nel tempo dei sacchi; la gestione del verde pubblico, sommaria sia nei giardini pubblici che nelle aiuole e nelle rotonde, oltre che sui marciapiedi lungo le strade, poco o niente affatto puliti e spesso carichi di erbacce. Il tutto purtroppo denota sciatteria e cronica mancanza di adeguati controlli. Infine, l’assenza di azioni concrete per la realizzazione della fermata Monza Est della ferrovia”.

I renziani a questo punto, a 16 mesi dall’elezione della giunta Pilotto appoggiata in campagna elettorale, sono pronti ad abbandonare la coalizione. “Dispiace constatare che tutti i disagi provocati alla cittadinanza dalle decisioni, o dai disservizi, su elencati, sono evidente dimostrazione di un deficit di specifiche competenze da parte dell'assessora su cui ricadono le deleghe relative - conclude la nota -. Italia Viva Monza ha chiesto al sindaco le dimissioni dell’assessora Giada Turato. Qualora questa richiesta non venisse accolta, Italia Viva sarà costretta a ritirare l’appoggio alla Giunta e ad abbandonare la coalizione”.