Terremoto nella maggioranza: l'addio del partito dopo un anno e mezzo dalle elezioni

Ci eravamo tanto amati, ma la luna di miele è finita dopo solo un anno e mezzo dalle elezioni: Italia Viva lascia la coalizione che nel 2022 ha visto l’elezione del sindaco di Monza Paolo Pilotto. Era da tempo che c’era aria di maretta: alcune settimane fa i renziani avevano incontrato il sindaco e poi in un comunicato avevano annunciato l’aut aut: o le dimissioni dell’assessore Giada Turato (colpevole secondo Italia Viva di non essere adeguata alla gestione del verde e dei rifiuti) o l’abbandono del partito dalla grande coalizione. Il sindaco aveva annunciato in consiglio comunale – non senza rammarico per quell’uscita ufficiale dei renziani senza un dialogo con la coalizione – che ci sarebbe stato un incontro chiarificatore. Che, però, ha decretato la fine della “relazione”.

I motivi del divorzio

“Dopo un secondo incontro con la segreteria del Pd nel quale abbiamo ribadito le criticità presenti in città, peraltro riconosciute dallo stesso Pd, e dopo aver tuttavia constatato una posizione di totale chiusura da parte del sindaco, del partito di maggioranza relativa e della coalizione di maggioranza tutta, relativamente ai punti indicati nel nostro precedente comunicato, nel quale avevamo richiesto le dimissioni dell'assessore Turato, in sintonia ed in coerenza con quanto anticipato e nell'unico interesse della città, Italia Viva Monza ha ufficialmente comunicato al sindaco Pilotto e ai partiti che compongono la maggioranza di governo cittadino la propria decisione di abbandonare la coalizione” si legge nel comunicato stampa diffuso da Italia Viva nella mattinata di mercoledì 8 novembre.

“Rimarchiamo il fatto che non eravamo alla ricerca di poltrone o incarichi in società partecipate - si legge ancora nella nota firmata dai coordinatori cittadini Laura Pisani, Bruno Tarallo e Maurizio Badalucco - ma il nostro unico obiettivo politico continuava, e continua, ad essere il miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini. Italia Viva Monza resta impegnata nel perseguimento di tale obiettivo e continuerà a lavorare per il bene della città, guadagnandosi la fiducia dei cittadini sulla base delle proprie proposte e del proprio impegno concreto”.

Il sindaco: "Le porte sono aperte"

Il sindaco è rimasto stupito della scelta dei renziani di abbandonare la coalizione, ma annuncia anche che le porte restano aperte. “Mi dispiace – commenta Pilotto -. Sono convinto che tutto è risolvibile e penso che quella di Italia Viva sia una scelta affrettata”. Il primo cittadino ricorda il progetto e le tempistiche che ci sono per la realizzazione di quella città dove tutto funziona, e la necessità del confronto per capire perché, per esempio, ci sono stati ritardi e malfunzionamenti nella gestione del verde pubblico e dei rifiuti. Una comunicazione di progetti e di azioni in campo che, probabilmente, non c’è stata tra la coalizione e Italia Viva. Una “falla” nella comunicazione che il primo cittadino non ha nascosto, ma che ribadisce di “essere sempre disponibile a parlare, confrontarsi e fornire informazioni. Prendo atto della scelta di Italia Viva ma le porte non sono chiuse. C’è spazio per lavorare insieme per il bene della città”.

La coalizione: "Una scelta dettata dall'assenza in consiglio comunale"

Porte aperte non solo da parte del sindaco, ma da parte di tutta la coalizione formata da Pd, Azione, LabMonza, MonzAttiva e Solidale, Movimento Moccia per Monza, Europa Verde, Possibile che auspicano che quella di Italia Viva non sia una scelta definitiva. Secondo la coalizione alla base dell’abbandono ci potrebbero essere ragioni di poltrone non date (che però Italia Viva ha negato). “Una decisione, quella di Italia Viva, sulla quale ha pesato sicuramente il fatto di non poter contare su una propria rappresentanza in consiglio comunale ed in giunta, condizione che forse, nonostante il loro coinvolgimento sui tavoli tematici della coalizione, ha creato difficoltà nel potere analizzare insieme, condividere e contribuire alle decisioni amministrative – proseguono -. Ci auguriamo che il rapporto con Italia Viva si mantenga comunque nell'ambito di una positiva dialettica politica, pronti ad accogliere suggerimenti e critiche costruttive, nella speranza e convinzione che si possa ricomporre lo schieramento che ha vinto le recenti elezioni amministrative dando alla città di Monza una buona amministrazione”.