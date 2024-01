Consigliera comunale "costretta" a dimettersi perché diventata mamma: la solidarietà di Italia Viva

Italia Viva al fianco della ormai ex consigliera comunale dem Francesca Dell’Aquila. I renziani, con una nota ufficiale, esprimono la loro solidarietà alla consigliera comunale del Pd che ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico all’interno del consiglio comunale. Francesca Dell’Aquila - ex assessore alla Cultura e all’Ambiente della giunta Scanagatti, di nuovo tra i banchi del consiglio comunale come consigliera di maggioranza (Pd) nella giunta Pilotto – nei giorni scorsi aveva annunciato l’abbandono del suo incarico ritenuto “inconciliabile” con quello di neomamma. Dell’Aquila aveva proposto ai colleghi di partito di presentare - come già fatto a Genova, Torino e Vercelli - una mozione d’urgenza per chiedere la possibilità di prevedere (durante il periodo di maternità, gravidanza a rischio o congedo parentale per paternità o maternità previsti dalla legge), la partecipazione dei consiglieri all’attività dell’aula e delle commissioni in videoconferenza.

La scelta di Francesca Dell'Aquila

Una richiesta avanzata da Francesca Dell’Aquila al suo gruppo consiliare ma che, come ha spiegato la ex consigliera a MonzaToday “ è necessario un intervento più lungo e complesso che necessita comunque la modifica del regolamento del consiglio comunale”. Da qui la decisione della politica dem di abbandonare il suo incarico. “È una forma di rispetto verso la città e verso i cittadini – aveva spiegato -. Non posso portare una bambina di pochi mesi in aula o alle commissioni”. Una scelta che vedrà subentrare a Francesca Dell’Aquila la collega del Pd Paola Bernasconi.

Italia Viva: "Il Pd manca di azione concreta"

Una vicenda sulla quale Italia Viva interviene criticando aspramente la mancata azione d’urgenza degli ex alleati. “È veramente triste constatare che la presidenza del consiglio comunale, peraltro presieduta da una donna (Cherubina Bertola, ndr) non sia in grado di garantire in tempi brevi una modifica al regolamento necessaria per garantire i diritti fondamentali delle donne - commenta Bruno Tarallo, presidente di Italia Viva Monza -. Ancora una volta è una donna a dovere pagare, a causa della maternità, le conseguenze di una burocrazia lenta come un bradipo, quando invece la tecnologia rende già possibile una soluzione immediata. Non stupisce che il Pd non abbia accolto la richiesta della sua consigliera, evidenziando così una mancanza di azione concreta in netto contrasto con gli ideali di parità di diritti che il partito proclama. Questo episodio mette in luce la conservazione di atteggiamenti arretrati e una resistenza all'effettiva implementazione dei principi di parità di genere”.

I renziani precisano che “se fossimo stati seduti in consiglio avremmo presentato noi la mozione con tanto di procedura d'urgenza. Auspichiamo che qualche consigliere del Pd dimostri un minimo di autonomia nel perseguire questo obiettivo almeno a titolo personale”.

"Serve un intervento rapido"

C’è molto amarezza nel commento di Tarallo, che si fa portavoce del pensiero di tutto il partito a livello monzese. “È deprimente constatare che, nonostante i progressi in molte aree - conclude - la nostra città rimanga politicamente indietro su questioni così cruciali come i diritti delle donne. Italia Viva Monza invita le istituzioni locali a realizzare con la massima urgenza le necessarie revisioni normative per garantire una società più equa e progressista”.