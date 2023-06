I consiglieri e l'assessore che restano fuori dall'aula durante il ricordo di Berlusconi

Scoppia la polemica in consiglio comunale. Nella serata di ieri, 12 giugno, nel giorno della morte di Silvio Berlusconi l'assise si è aperta con una carrellata di interventi per ricordare la figura del fondatore di Forza Italia, oltre che presidente dell’AC Monza. Ma al momento in cui sono iniziati i ricordi sono usciti dall'aula l'assessore Arianna Bettin, e i due consiglieri di LabMonza Lorenzo Spedo e Francesco Racioppi.

Un'assenza che non è passata inosservata e alla fine della fase dedicata ai ricordi di Berlusconi a farla notare è stata il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d'Italia). “È una mancanza di rispetto - ha dichiarato -. I due consiglieri e l'assessore sono giustificati per rimanere fuori dall'aula? Non c'è più rispetto neppure di fronte alla morte. Ben lontani i tempi di quando Giorgio Almirante andò a rendere omaggio alla camera ardente di Enrico Berlinguer". Poi la presidente Cherubina Bertola ha invitato al minuto di silenzio, ricordando che "Ognuno va rispettato per le scelte individuali e personali".

Al termine del minuto di silenzio sono ripresi i lavori e al rientro dei due consiglieri e dell'assessore in aula alcuni rappresentanti della minoranza hanno applaudito e detto "Vergognatevi", "Avete problemi di allergia". La polemica è proseguita anche durante la fase preliminare. Quando a prendere la parola è stato il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia). Dopo aver presentato brevemente un'interrogazione ha utilizzato i rimanenti minuti dei 5 messi a disposizione per ricordare in silenzio Silvio Berlusconi. “È triste l'atteggiamento e la mancanza di rispetto - ha dichiarato -. Noi siamo sempre stati collaborativi, anche verso chi non appartiene alla nostra sfera politica. Come quando abbiamo votato sì per il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Visto che adesso i due consiglieri e l'assessore sono in aula utilizzo i minuti rimasti per ricordare la morte di Silvio Berlusconi”.

"Ecco perché non eravamo in aula"

Sulla vicenda la redazione di MonzaToday ha interpellato LabMonza che ha così spiegato la sua scelta: "Tutte le morti meritano lo stesso rispetto. Naturalmente ci uniamo alle condoglianze per coloro che hanno perso una persona cara. Ma non tutte le persone meritano la stessa commemorazione pubblica. Berlusconi non è stato un semplice avversario politico: ha accumulato responsabilità politiche gravi, ha rappresentato a lungo il peggio della politica italiana, ha lasciato il Paese peggio di come lo aveva trovato, e oggi anche all'estero lucidamente lo ricordano quasi solo per la collezione di gaffe, processi, scandali, conflitti d'interessi, leggi ad personam, legami inquietanti. Ha reso l’Italia lo zimbello del mondo per decenni, minandone la credibilità, con grave danno per tutti. Un uomo che Vladimir Putin ha appena commemorato commosso come una cara persona e un vero amico, sempre ammirato".



"L’ipocrisia non è un sentimento che appartiene a LabMonza - prosegue la nota - pertanto, per coerenza, abbiamo deciso di non entrare in aula dall'inizio fino alla commemorazione. Siamo entrati in aula dopo il minuto di silenzio. Lo abbiamo fatto astenendoci da gesti plateali quali l'abbandono dell'aula, proprio per evitare di urtare la sensibilità altrui, decidendo di entrare a commemorazione conclusa. Ci dispiace, ma non ci sorprende, che alcuni consiglieri di minoranza non capiscano questa scelta, che non ha nulla a che vedere con la pietà umana di fronte alla malattia e alla morte, che serbiamo ed esprimiamo, ma con l'integrità politica. Con chi ci chiama ‘ingrati’ per non aver ricambiato il voto favorevole alla cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, come se la cittadinanza onoraria a una figura limpida della Repubblica, sopravvissuta all'incubo di Auschwitz, fosse una moneta di scambio per un minuto di silenzio per una delle sue figure più oscure, non abbiamo nulla in comune".