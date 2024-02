LabMonza dice no alla "Pedemontana monzese": "Un'opera inutile e dannosa"

Il progetto dell’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord da realizzare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 non piace a LabMonza. Il gruppo - che fa parte della coalizione di maggioranza - boccia quel progetto che è già stato bocciato dai residenti.

La tratta, lunga circa 500 metri, parte in galleria e parte in trincea, è una delle opere previste per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, e permetterebbe – secondo i suoi promotori – di risparmiare una decina di minuti di viaggio nel percorso che porta agli impianti olimpici, ma metterebbe a rischio la salute dei cittadini. Oltre al maxi cantiere che durerà 400 giorni, e a quell'intervento a circa 15 metri da un pozzo di acqua potabile. Una preoccupazione, quella dei cittadini, per nulla campata per aria visto che nel documento delle osservazioni rilasciato dal ministero dell’Ambiente si legge che “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...’. Una difesa della salute dei cittadini ribadita più volte anche dall’avvocato Giovanni Testa, presidente del Comitato dei residenti, in un quartiere già attraversato ogni giorno da migliaia di auto e di mezzi pesanti lungo via Montesanto, il tratto di via Marconi, il ponte di via Aquileia e il grande flusso di veicoli che arriva anche dalle arterie di via Borgazzi e di viale Campania. E al quale, adesso, si aggiungerebbe anche questa nuova strada realizzata per velocizzare i tempi di percorrenza per chi si dirige verso la Valtellina.

"Troppi elementi del progetto non ci convincono - affermano i consiglieri di LabMonza Francesco Racioppi e Lorenzo Spedo -. Regione Lombardia ha trovato fondi per più di 40 milioni di euro, mentre ci sono voluti anni per racimolare qualche soldo per la realizzazione della stazione ferroviaria di Monza Est, opera che dal punto di vista viabilistico e dei servizi è ben più importante per la nostra città. Qual è la priorità di Regione Lombardia? Risparmiare qualche minuto di auto, o tutelare la salute di cittadine e cittadini?".

I cittadini da mesi, ormai, si sono mobiltiati in Comitato e intanto sono arrivate le prime lettere per gli espropri. La vicenda finirà anche in Europa, con una raccolta firme avviata dai residenti e poi abbracciata anche al Movimento 5 Stelle. "L'opera è inutile e dannosa - aggiunge la portavoce di LabMonza Emanuela Bandini –. Comitati e cittadini fanno bene ad alzare la voce. Troppo spesso le istituzioni si fanno trovare impreparate per l'organizzazione di grandi eventi, come le imminenti Olimpiadi invernali, e troppo spesso corrono ai ripari con opere non solo costosissime, ma spesso inutili o dannose nel lungo periodo. Ci sembra che sia esattamente questo il caso: chiediamo che si faccia un passo indietro e che questo svincolo non diventi la Pedemontana monzese, costosa, inquinante, indesiderata dai cittadini, ma comunque realizzata e celebrata in pompa magna da Regione Lombardia".