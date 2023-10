"Servono più spazi per i giovani: il centro sociale ha svolto un'importante funzione aggregativa"

“La Foa Boccaccio in questi anni ha svolto un’importante funzione aggregativa, culturale e politica. Soprattutto nei confronti della popolazione giovanile, che più di qualunque altra ha spesso sofferto dell’inadeguatezza o dell’insufficienza di politiche a suo favore. Questo sgombero risponde chiaramente alle direttive politiche del ministro Piantedosi, che intende sanzionare ideologicamente e reprimere a prescindere ogni forma di occupazione di immobili per alimentare le retoriche tossiche sul degrado, insicurezza e delinquenza urbana. Una concezione politica all’opposto della nostra storia e valori, in cui dunque non possiamo riconoscerci”. Così si legge nella nota stampa di LabMonza, la lista di maggioranza che siede trai banchi del consiglio comunale con un assessore e due consiglieri.

Una riflessione quella che arriva dal gruppo di maggioranza intorno ai recenti sgomberi del centro sociale che nell’arco di meno di due mesi è stato allontanato dalle due aree private che aveva occupato. L’1 agosto lo sgombero dall’ex deposito dei pullman di via Timavo, e il 26 settembre dallo stabile di via Val d’Ossola che era stato occupato 5 giorni prima. In entrambi i casi lo sgombero era stato giustificato con motivi di sicurezza vista la presenza di amianto in entrambe le strutture.

Ma LabMonza non ci sta e ritiene sia necessario aprire un confronto sul tema, non solo degli spazi aggregativi e sociali in città, ma anche sulla condizione giovanile e sulla libertà di espressione. Nessun attacco alla giunta Pilotto, quanto invece la richiesta di fare un ulteriore passo verso le necessità del mondo giovanile. “Questa amministrazione comunale sta avanzando e realizzando iniziative politiche importanti sul piano culturale, sociale e giovanile, in netta controtendenza con il precedente governo di destra - precisa la nota -. Siamo convinti della possibilità e auspicabilità che entrambe le parti si aprano ad un dialogo per un confronto su queste istanze, senza assistere nuovamente alla loro semplice repressione in nome dell’ordine pubblico”.

Un dialogo con le istituzioni e in particolare con la politica che, però, il centro sociale non ha voluto aprire, anche in occasione dell’assemblea organizzata il 27 settembre davanti al municipio e poi conclusa con un corteo fino ai giardinetti del Nei. “Nessun incontro con la stampa e con i politici”, avevano ribadito. Così come da tempo dichiarano la loro contrarietà alle politiche e alle scelte del sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

“Consci della sensibilità al tema della giunta, avvertiamo l'urgenza di un profondo ripensamento del concetto di ‘ordine pubblico’, che oggi si traduce quasi esclusivamente nella repressione delle fasce giovanili e dei soggetti socialmente più esposti - conclude la nota ufficiale di LabMonza -. Ogni concezione di legalità deve necessariamente accompagnarsi ai principi di giustizia, equità e solidarietà, di autodeterminazione ed auto espressione individuale, collettiva e politica. Non si possono dunque ridurre ad una mera questione di ordine pubblico le istanze di chi chiede spazi liberi e autogestiti di socializzazione e produzione di cultura e coscienza politica, anche non allineata”.