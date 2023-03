Elezioni comunali: a Lazzate la Lega candida Andrea Monti

A Lazzate la Lega ha scelto. Per le elezioni amministrative di maggio il candidato sindaco è Andrea Monti. Ma non solo: per la prima volta la Lega a Lazzate ha deciso di non correre da sola, ma apre le porte alla coalizione di centrodestra.

“L’esperienza alla guida del comune della Lega a Lazzate ha compiuto i trent’anni esatti, dalla prima storica vittoria del 1993 – si legge nella nota ufficiale -. Una vera epoca politica che ha portato Lazzate ad essere modello amministrativo di riferimento per molte realtà brianzole e lombarde. Oggi, dopo tanti anni di lavoro e impegno, i risultati ottenuti sono straordinari. Dal punto di vista dei risultati amministrativi, con un comune totalmente rinnovato e trasformato, un livello di servizi invidiabile e una capacità di rimanere sempre al passo dei tempi. Importanti anche i risultati dal punto di vista politico, con un territorio delle Groane che oggi vede una omogeneità politica che ha reso questa parte del territorio una roccaforte della Lega insieme alle forze del centro destra, oggi maggioranza tra gli altri nelle vicine Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lentate sul Seveso, Meda, Seveso, Varedo e altri comuni”. Da qui la decisione di proseguire lungo la strada intrapresa, ma non più da soli. La Lega a Lazzate apre per la prima volta le porte anche alle altre forze di centrodestra.

“La Lega Lazzate, con entusiasmo e grande senso di responsabilità, è pronta a costruire una forte alleanza di centro destra per presentarsi alle prossime elezioni amministrative – commenta il segretario Kevin Silva -. Non solo, apriremo anche a forze nuove e dinamiche della nostra comunità, rinsaldando quel rapporto con i cittadini che da trent’anni apprezzano la politica del fare. Sono orgoglioso di guidare questa sezione storica della Lega che compirà il primo passo verso i futuri traguardi. Il direttivo ha anche scelto il nostro assessore Andrea Monti come candidato che proponiamo alle forze politiche del centro destra, convinti che sia il candidato giusto, dalla forte esperienza e personalità politica, per guidare la nostra Lazzate nei prossimi cinque anni”.