Ancora tagli: l'assessore monzese (ma non è il solo) che ha scritto al ministro

Un inizio anno che preoccupa i familiari delle persone con disabilità, ma anche le amministrazioni locali che a certi disagi e bisogni dovranno cercare di far fronte con le loro risorse, già risicate. Così che Egidio Riva, assessore al Welfare del comune di Monza, insieme ai colleghi delle altre amministrazioni dei capoluoghi lombardi ha preso carta e penna e ha scritto al ministro del Lavoro e delle Politiche sociale Marina Elvira Calderone e all’assessore regionale alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini.

Una lettera nella quale gli assessori al Welfare dei comuni di Monza, Bergamo, Milano, Brescia, Varese, Lecco, Cremona, Mantova e Lodi hanno illustrato le preoccupazioni in merito a questi tagli e al Programma operativo regionale sul Fondo per la non autosufficienza che in questi giorni hanno ricevuto gli amministratori locali. Dove emerge una riduzione dei contributi ai caregiver. Meno contribuiti che vengono sostituiti – ma solo parzialmente – con l’erogazione dei servizi.

“Il nostro auspicio - precisa l’assessore Egidio Riva - era quello che venissero implementati i servizi e che questi si aggiungessero alle scarne prestazioni economiche fino ad oggi erogate alle persone in condizione di disabilità e alle loro famiglie. Oltre ad offrire una proposta per fronteggiare questa situazione critica, chiediamo un confronto quanto prima con l’assessorato regionale, anche coinvolgendo il dipartimento welfare di Anci Lombardia”.

Gli amministratori locali chiedono al Ministero e al Pirellone di aumentare i fondi assegnati per quest’anno,”in modo da consentire di lasciare inalterato il contributo economico garantito fino allo scorso anno e di iniziare l'implementazione dei servizi da parte degli Ambiti Territoriali Sociale in modo graduale o in subordine un rinvio al 2025 dell'applicazione della stessa”, si legge nella lettera inviata al ministro e all’assessore regionale. Gli amministratori hanno chiesto – con il coinvolgimento del Dipartimento Welfare di Anci Lombardia, un incontro.