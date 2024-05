I sindaci consegnano una lettera al ministro Salvini: "Bisogna portare la metropolitana in Brianza"

“Ministro, bisogna portare la metropolitana in Brianza. Il collegamento da Cologno Monzese a Vimercate è strategico per un territorio che è un pilastro fondamentale dell'economia dell'intero Paese”. Questo, in sintesi, il messaggio consegnato dai sindaci del Vimercatese al ministro Matteo Salvini che ieri, sabato 18 maggio, era in visita a Concorezzo per sostenere la candidatura al secondo mandato del sindaco uscente Mauro Capitanio e per presentare il suo libro.

Così che al termine della presentazione una delegazione di politici del territorio – i sindaci Mauro Capitanio (Concorezzo), Francesco Cereda (Vimercate), Luca Maggioni (Carugate) ed Elena Cantù (assessore al Commercio di Agrate) – hanno consegnato al ministro dei Trasporti una cartina del territorio dove da anni si attende il prolungamento della metropolitana. Inoltre è stata consegnata a Matteo Salvini anche una lettera sottoscritta dai comuni di Concorezzo, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate, Vimercate oltre che dalla Provincia di Monza e Brianza da Confindustria, Confartigianato e Confcommercio per ribadire la necessità di realizzare la metropolitana,che da anni attende quella parte della Brianza.

“Abbiamo presentato al Ministro il progetto che trova il pieno sostegno dei Comuni e delle associazioni di categoria e che è stato pensato per essere sostenibile, con costi di realizzazione, manutenzione e sviluppo ragionevoli – ha spiegato Mauro Capitanio -. Incontreremo il ministro Salvini a Roma dopo il periodo elettorale per discutere i dettagli di questa opera strategica”.

“Metterò in mano ai tecnici il progetto di prolungamento della metropolitana da Cologno verso Est - ha commentato Salvini -. Servono milioni di euro per realizzare il progetto e coinvolgeremo tutti, come già stiamo facendo per molti altri cantieri fermi da anni. Spero che dopo decenni di chiacchiere questa zona est della Brianza, un po' isolata, possa essere meglio collegata a Milano. Aver trovato i soldi per il prolungamento della metrotranvia di Limbiate e della metro di Monza dimostra l’attenzione verso la Brianza”.