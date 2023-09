Elezioni suppletive: scende in campo anche l'avvocato Lillo Massimiliano Musso

In quattro (per adesso) per un posto in Senato: dopo le candidature di Adriano Galliani, Marco Cappato e Cateno De Luca adesso scende ufficialmente in campo anche Lillo Massimiliano Musso. La presentazione ufficiale del candidato di Forza del Popolo è fissata per sabato 2 settembre quando ci sarà il raduno provinciale. Appuntamento dalle 14.30 alle 19.30 nella Sala Congressi dell’Hotel Devero a Cavenago Brianza, con la presentazione di Musso.

"Forza del Popolo – si legge sul sito istituzionale - è un laboratorio democratico che persegue il miglioramento delle condizioni umane, sociali ed economiche, attraverso la progressiva destrutturazione del ‘potere dello stato’ e la contestuale ricostruzione del sistema istituzionale in ‘organi a servizio del cittadino’. Capisaldi del movimento sono la riaffermazione del primato della coscienza personale, della sovranità popolare e della sovranità monetaria, il federalismo nazionale e l’autonomia dei comuni, la concezione universalistica dei diritti dell’uomo e il diritto di autodeterminazione dei popoli”.

Lillo Massiliano Musso, 46 anni, avvocato con noto studio legale a Ravanusa in provincia di Agrigento, sposato e padre di 5 figli è stato il fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, protagonista ed estensore della denuncia La Nuova Norimberga con la quale aveva denunciato il premier Mario Draghi per la gestione dell’emergenza pandemica.