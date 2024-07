La minoranza diserta l'aula e organizza il consiglio comunale in piazza

Questa sera, per la seconda volta, non si presenteranno in consiglio comunale, ma organizzeranno un’assise ad hoc nella piazza accanto al Comune dove verranno discussi gli argomenti all’ordine del giorno del consiglio e verrà data parola ai cittadini.

Prosegue la protesta dei consiglieri di minoranza di Lissone. Il comune - guidato dal sindaco Laura Borella sostenuta da una coalizione di centrodestra – ha approvato un nuovo regolamento comunale fortemente criticato dalla minoranza. Un regolamento considerato dalla minoranza una sorta di “bavaglio” che riduce i tempi di intervento dei consiglieri: rispetto al passato non potranno più intervenire tutti durante la fase delle comunicazioni, ma la parola sarà concessa per un massimo di 3 minuti solo a un consigliere per partito o per lista civica, senza possibilità di replica. Un taglio netto rispetto a quanto accadeva prima quando ogni consigliere poteva intervenire per 8 minuti (5 di comunicazione e 3 di eventuale replica).

Così che anche stasera, martedì 16 luglio, la minoranza diserterà l’aula e convocherà un consiglio comunale parallelo in Villa Magatti (via Pertini). Una protesta alla quale partecipa compatta tutta l’opposizione formata dal Partito democratico, del Listone, di Prima Lissone, dei Riformisti, di Vivi Lissone e di Lissone al Centro.

“Contro quel regolamento che, è bene precisarlo, è legittimo ma non è opportuno abbiamo presentato ben 50 emendamenti – spiega a MonzaToday Luca De Vincentis, consigliere di ViviLissone -. Nel corso di questo mandato ho presentato numerose iniziative consiliari che sono state tutte bocciate. Ci sta, è la politica. Ma cambiare il regolamento del consiglio comunale in questo modo, togliendo la parola ai consiglieri che portano in aula le richieste dei cittadini è inaccettabile”. Da qui la scelta di protesta disertando l’aula, ma al tempo stesso non saltando il proprio impegno politico: come già accaduto nelle scorse settimane la minoranza organizzerà anche stasera una sorta di consiglio ombra durante il quale si discuterà degli stessi argomenti dei quali discuteranno in aula sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza. “Noi però, questa volta, daremo ai cittadini la parola - aggiunge De Vincentis -. Nel frattempo abbiamo anche raccolto oltre 500 firme di cittadini lissonesi contrari a questa modifica, e abbiamo anche inviato una lettera al prefetto Patrizia Palmisani. Noi continueremo a disertare fino a quando non ci sarà davvero un dibattito serio intorno a questo argomento molto importante".