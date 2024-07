M2 fino a Vimercate: la Lega batte cassa anche in Regione Lombardia

A maggio i sindaci del Vimercatese avevano consegnato al ministro Matteo Salvini, in visita a Concorezzo durante la campagna elettorale, una lettera con la quale sollecitavano gli investimenti del Governo per portare la metropolitana in Brianza. Ad oggi il silenzio su quel progetto che farebbe arrivare il prolungamento della M2 fino a Vimercate collegando così quell’area strategica con Milano.

Sull’argomento prolungamento M2 in Brianza, e soprattutto sul tema del reperimento dei fond, oggi è intervenuto il capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta. Il consigliere del Carroccio “batte cassa” al Pirellone per chiedere fondi per far arrivare la M2 fino a Vimercate. Ribadendo così la linea politica del ministro Salvini che in occasione dell’incontro a Vimercate aveva dichiarato: "Metterò in mano ai tecnici il progetto di prolungamento della metropolitana da Cologno verso Est. Servono milioni di euro per realizzare il progetto e coinvolgeremo tutti, come già stiamo facendo per molti altri cantieri fermi da anni. Spero che dopo decenni di chiacchiere questa zona est della Brianza, un po' isolata, possa essere meglio collegata a Milano. Aver trovato i soldi per il prolungamento della metrotranvia di Limbiate e della metro di Monza dimostra l’attenzione verso la Brianza”.

Corbetta ribadisce la volontà di far arrivare la metropolitana deve arrivare a Vimercate e ha depositato un ordine del giorno per individuare al prossimo assestamento di bilancio 2024-2026 le risorse necessarie ad assicurare il supporto tecnico per completare il progetto fino a Vimercate, facendosi parte attiva anche nei confronti del Governo centrale per ricevere finanziamenti per la realizzazione dell’opera.

“Per la Lega la metrotranvia di collegamento tra Vimercate e la M2 a Cologno Monzese è un’opera strategica e la stiamo costantemente attenzionando – ha commentato Alessandro Corbetta -. La mobilità nell’area nord-est del milanese e della provincia di Monza e Brianza va migliorata e cittadini e imprese da anni chiedono quest'opera. Già negli anni scorsi come Regione proprio con un mio emendamento avevamo assicurato circa 900mila euro per procedere con lo studio di fattibilità sull'opera”.