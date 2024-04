Il silenzio del Consorzio che fa arrabbiare il Movimento 5 Stelle

Sono passati già i 15 giorni previsti dalla normativa per ricevere una risposta. Ma (ad oggi) al Movimento 5 Stelle di risposte dal Consorzio Parco Villa Reale non ne sono ancora arrivate. “Devo con rammarico constatare di non aver ancora ricevuto alcuna risposta alla richiesta di accesso agli atti, presentata al Consorzio Parco Villa Reale di Monza, in relazione ai permessi edilizi e alla valutazione d’impatto ambientale relativa ai lavori di ristrutturazione del circuito per la Formula 1 di Monza, effettuati lo scorso anno – dichiara Paola Pizzighini, consigliere regionale dei penta stellati -. Purtroppo, non è la prima volta. Una precedente richiesta, sempre indirizzata al Consorzio e relativa al contratto con il golf club, mi è stata negata la scorsa estate. Trovo, in questo atteggiamento, una palese scorrettezza istituzionale. Ritengo inoltre fondamentale che su tali vicende sia fatta chiarezza”.

Da qui la decisione di Pizzighini di rivolgersi direttamente all’Organismo regionale per le attività di controllo “per accertarsi che le opere edilizie in fase di esecuzione e il rispetto delle procedure di legge”, precisa.

Sulla vicenda interviene anche Marco Fumagalli, referente brianzolo del Movimento Cinque Stelle. “Lo scorso anno la magistratura indagò in relazione ai presunti abusi edilizi presso il circuito di Monza – aggiunge -. Non vorremmo che il Parco di Monza godesse di una sorta di extra territorialità, per effetto della quale al suo interno non vengano applicate le leggi dello Stato italiano. Non possiamo accettare che esista in Lombardia un luogo dove si possa abusare dell’ambiente senza correre alcun rischio. Ogni aspetto deve quindi essere chiarito, motivo per cui il silenzio delle istituzioni è preoccupantamente imbarazzante. Un atteggiamento di chiusura che, sono certo, contribuisce ad allontanare i cittadini dalla politica”.