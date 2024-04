Le mamme col burqa che portano i bimbi all'interno delle scuole: la denuncia in consiglio comunale

“Negli ospedali e negli uffici pubblici entrare con il volto coperto è vietato per motivi di sicurezza. Eppure a Monza ci sono alcune scuole dell’infanzia e scuole primarie dove le mamme accompagnano i figli, entrando nell’istituto, indossando il burqa”. La segnalazione è arrivata in consiglio comunale per voce del consigliere Pier Franco Maffé (Forza Italia) che si è rivolto direttamente al sindaco Paolo Pilotto, precisando che il problema è stato sollevato da alcuni genitori che hanno intenzione di rivolgersi al prefetto.

"Mi sono state mostrate alcune foto che illustrano quanto sto raccontando - ha precisato durante il consiglio comunale di lunedì 22 aprile -. Non sono qui per sollevare guerre o polemiche, non mi interessano. Ma per un problema di sicurezza". Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Marco Riboldi (Pd) che ha dichiarato di essere anche lui a conoscenza della situazione e che per quanto gli era stato riferito “questa situazione è stata risolta direttamente dalla dirigenza scolastica alla quale bisogna lasciare l’autonomia; serve tranquillità per poter permettere alla scuola di agire nel modo migliore per la propria utenza. La mamma consegna il bambino direttamente all’ingresso della scuola, facendosi riconoscere”.

Alcuni genitori dopo il consiglio comunale hanno riferito alla redazione di MonzaToday che il problema nel loro plesso scolastico prosegue, con l’ingresso delle mamme a scuola direttamente con l’abito della tradizione islamica che copre completamente il volto con una retina davanti agli occhi che permette di vedere. Oppure mamme che non indossano il burqa ma hanno comunque il volto completamente coperto con il velo. Ci hanno inviato anche alcune foto che però ci hanno chiesto di non pubblicare essendo facilmente riconoscibile la scuola. “Come ha riferito il consigliere Maffè non è una questione di guerra religiosa o di discriminazioni - ci rieriscono -. Qui siamo di fronte a una questione di sicurezza: come si fa a sapere chi c'è davvero dietro a quel volto completamente coperto? C'è davvero la mamma di quel bambino? Il problema è stato più volte sollevato ma nelle nostre scuole non è stato ancora risolto e quindi noi intendiamo rivolgerci al prefetto. Qui si tratta di una questione di sicurezza, in primis per i bimbi".

Abbiamo chiesto direttamente ad Ambrogio Moccia, assessore alla Sicurezza ed ex magistrato. "La mamma può entrare a scuola con il volto coperto. La legge riguarda il divieto di accesso col volto coperto - per esempio dal casco o dal passamontagna - in luoghi sensibili come per esempio i tribunali, gli ospedali, oppure oggi luoghi come una sinagoga... Il problema a scuola può essere superato chiedendo alla donna i documenti di identità. Non è un volto coperto dove si vedono soltanto gli occhi che rende più facile compiere un reato". Moccia ricorda a tale proposito un episodio nel quale è stato direttamente coinvolto. "Anni fa durante un delicatissimo processo legato a un'organizzazione terrorostica di matrice islamica mi capitò di interrogare un testimone. Un uomo, di fede islamica, che era entrato in aula con la testa coperta da un copricapo, e seconda la procedura non era permesso. Lo guardai e gli chiesi se portare il copricapo fosse un obbligo religioso. Mi disse di no. Allora io gli ricordai la nostra legge e lui se lo levò".