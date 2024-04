Quei 100 manifesti con il ritratto di Bossi che tra pochi giorni invaderanno la Brianza

I fedelissimi del Senatore non lo dimenticano, ma soprattutto continuano a ringraziarlo per quel sogno di un partito che “oggi - ricordano - non esiste più”. In Brianza è tutto pronto per celebrare i 40 anni di fondazione della Lega Nord. E lo si fa con la stampa di 100 manifesti (e di altrettante magliette) con riprodotta l’immagine di Umberto Bossi con in mano un melograno.

L’iniziativa è stata promossa da La Fara, associazione di Biassono nata nel 2015, presieduta da Alessio Anghileri (storico leghista e già vicesindaco del piccolo comune da sempre roccaforte del Carroccio) che conta oltre un centinaio di iscritti e promuove il federalismo e l’autodeterminazione dei popoli. Manifesti e magliette sulle quali è riprodotta l’immagine del quadro di Orietta Santarelli, realizzato con la tecnica del pastello cretoso, dove il Senatur viene ritratto sorridente, con la cravatta verde e in mano un melograno.

12 aprile 1984: Umberto Bossi fonda la Lega Lombarda, si legge in fondo al manifesto. Sotto un’altra data: il 12 aprile 2024, noi da 40 anni con Umberto Bossi si legge ancora. A testimoniare e rimarcare quella fedeltà al fondatore sempre viva nel cuore dei militanti.

I manifesti verranno affissi nei comuni di Biassono, Sovico, Albiate, Lissone, Lesmo, Lazzate e Brugherio. Le magliette, invece, sarà possibile richiederle all’associazione. E il pensiero va direttamente a 40 anni fa, quando Umberto Bossi ha dato vita alla Lega Nord arrivando fino al Governo. Il Senatur che oggi ha 82 anni, resta un faro e un simbolo per i fedelissimi del Carroccio.

"È un gesto doveroso nei confronti del nostro fondatore - spiega Alessio Anghileri a MonzaToday -. Lui, 40 anni fa, fondando il partito ha ridato speranza e fiducia al popolo della Padania. Ci ha permesso di far emergere e realizzare aspirazioni che avevamo, ma anche sogni che avevamo anche solo paura di raccontare. Un partito che oggi non c’è più". E Anghileri non nasconde il rammarico per una Lega targata Matteo Salvini che, anche in Brianza, inizia a risentire la delusione dei militanti. Come successo settimana scorsa a Monza, quando la notte è apparso un manifesto che chiedeva l’organizzazione del congresso. “Non mi interessa chiedere la convocazione di un congresso di un partito che non mi appartiene - precisa Anghileri -. Io ho ancora la tessera della Lega Nord, sono ancora un militante, ma Salvini ha cambiato l’anima del partito. Questo partito non ha nulla a che fare con quello fondato 40 anni fa dal Senatur”.