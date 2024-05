Una mappa per conoscere tutti i capannoni e le aree abbandonate di Monza e Brianza

Stop al consumo di suolo pubblico, ma al tempo stesso recupero degli spazi dismessi. Un recupero favorito dalla mappatura delle aree abbandonate con la creazione di un maxi elenco da pubblicare sul sito della provincia di Monza e Brianza.

Un’idea semplice e al tempo stesso molto utile quella avanzata ieri pomeriggio, in occasione del consiglio provinciale, dal consigliere Massimiliano Longo. Un’iniziativa già abbracciata dalla Provincia, ma la mappa è aggiornata al 2011 (qui il link). “Oggi c’è il grande tema della sostenibilità ambientale – ha spiegato -. La grande sfida di trovare un giusto equilibrio tra la difesa dell’ambiente, ormai imprescindibile per garantire il futuro del nostro pianeta, senza però inibire lo sviluppo economico del nostro territorio. Due realtà che non sono inconciliabili: ci sono esempi dove industria e ambiente coesistono e anzi le menti più illuminate hanno fatto della sostenibilità ambientale un motivo di investimento e di crescita”.

Il problema spesso è proprio dove realizzare la propria attività. Da qui l’idea del consigliere provinciale. “Per esempio creando un elenco sulla pagina istituzionale della provincia di Monza e Brianza dove pubblicare e aggiornare costantemente la mappa dei tanti capannoni e immobili abbandonati presenti sul nostro territorio. Questo potrebbe essere un importante aiuto per individuare siti dove aprire sedi, magazzini, uffici, opifici, spazi per la produzione e il confezionamento”.