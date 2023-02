Mara Ghidorzi a Monza per chiudere la campagna elettorale e parlare di sanità

È uno dei temi più sentiti e discussi di questa campagna elettorale. Uno dei temi da sempre cari all'Unione Popolare. E sarà proprio il tema della sanità pubblica e privata (fortemente messa alla prova soprattutto durante la pandemia) a tener banco per la chiusura della campagna elettorale di Unione Popolare Monza e Brianza che porterà in città anche la candidata presidente Mara Ghidorzi.

L'appuntamento è per giovedì 9 febbraio alle 21 nella sala civica di via Silva 26 dove saranno presenti anche i candidati brianzoli che alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio correranno per entrare in consiglio regionale. All'incontro - che si intitola 'La salute non è una merce, la sanità non è un'azienda' - saranno presenti anche l'avvocato Luigi Lia, il responsabile Sanità Usb Pietro Cusimano, il rappresentante di Medicina democratica Fulvio Aurora, la coordinatrice della Rsu al San Raffaele Margherita Napolitano e il responsabile sanità dell'Unione popolare Giovanna Capelli.