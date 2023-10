Verso le suppletive: i sindaci dem appoggiano la candidatura di Marco Cappato

Quando a metà settembre Elly Schlein aveva annunciato che il Pd avrebbe appoggiato per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre Marco Cappato i sindaci dem di Monza e della Brianza si erano dimostrati molto critici. Una candidatura non del partito e calata dall’alto che non era piaciuta ai primi cittadini che proprio pochi giorni prima dell’annuncio di Elly Schlein avevano sottoscritto una lettera invitando alla scelta di un candidato del territorio.

Adesso, alla vigilia delle elezioni, i primi cittadini dem appoggiano la scelta della segreteria individuando in Marco Cappato il candidato ideale per lo scranno in Senato lasciato libero dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il primo ad appoggiare Cappato – una lunga esperienza nelle battaglie dei diritti civili – è proprio il sindaco di Monza Paolo Pilotto che oggi, mercoledì 18 ottobre, ha partecipato a Milano alla conferenza stampa con il sindaco Beppe Sala e Cappato.

L’appoggio dei sindaci di Milano e Monza a Marco Cappato, è un “buon segno”, una dimostrazione di “pragmatismo”, ha dichiarato il sindaco di Monza Paolo Pilotto. "Io credo che il centrosinistra in Brianza - per questo abbiamo sempre sottolineato l’importanza di una vocazione territoriale - rappresenti la tradizione del tentativo di fare sintesi tra i bisogni delle persone, le risposte immediate che possono avere, e una visione, una lettura complessiva che vada oltre il presente e che serve a collocare le risposte in termini prospettici, altrimenti il rischio è il fiato corto. Il voto a centrosinistra non ripara il disastro generato da altri di una politica senza visione di lungo periodo, ma costruisce una lettura, legge i bisogni delle persone, è un voto di costruzione di una ampia visione che possa reggere nel tempo".