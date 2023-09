Elezioni suppletive, Cappato deposita le firme. "Il mio impegno contro la destra e la difesa delle libertà individuali"

Marco Cappato ha depositato le firme: 450 quelle che nella mattinata di domenica 17 settembre ha depositato all’ufficio elettorale della Corte d’Appello del Tribunale di Milano per candidarsi alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre nel collegio uninominale di Monza e Brianza. Cappato è sostenuto da PD, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt.

“È il momento di parlare agli elettori ed elettrici della Brianza di questioni concrete – ha dichiarato -. Di temi come le libertà individuali, la democrazia, della vita delle persone, di salute e ambiente. E’ il momento del confronto positivo con chi mi sostiene su temi e obiettivi, partendo da questi e non da alchimie partitiche. Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme e di portare insieme risultati. Non era scontata una convergenza così ampia tra forze politiche solitamente divise su alleanze, il merito è dei temi proposti e delle battaglie fatte finora in cui si sono riconosciuti e sul metodo, se siamo riusciti a unire i partiti allora possiamo farlo anche con gli elettori".

“Non ho la pretesa che tutti sian d’accordo su tutto – aggiunge - di sicuro siamo uniti sull’impostazione di fondo e su certe questioni da portare in Parlamento alternative alla destra della chiusura e al nazionalismo. Noi portiamo un grande entusiasmo. Ce la possiamo giocare, nonostante abbia a suo favore grandi apparati di partito della maggioranza e l’investitura della famiglia Berlusconi”. Al centro del suo impegno il fine vita, la regolamentazione legale delle droghe, dagli investimenti nella sanità pubblica alla Democrazia partecipativa e la cittadinanza digitale.

A correre per lo scranno lasciato vacante in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi anche Adriano Galliani (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi moderati), Cateno De Luca (Sud con Nord) e Domenico Di Modugno (Pci)