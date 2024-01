Il video di Marco Cappato dopo le dimissioni: "Ci aspetta un 2024 di battaglie"

“Ciao, come vedete sono a casa, sto bene. Lo dico per tutte le persone che si sono preoccupate in particolare, mi dispiace molto. Sto recuperando energie e forze”. Così inizia il videomessaggio postato da Marco Cappato sul suo profilo Facebook nel primo pomeriggio di venerdì 5 gennaio.

All’indomani dell’annuncio delle sue dimissioni dall’ospedale di Aosta in seguito a un’ischemia, il politico 52enne brianzolo noto per le sue numerose battaglie sociali, ha ringraziato nuovamente medici e infermieri che lo hanno seguito e ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Un video realizzato direttamente dal salotto di casa, dove Cappato aggiorna gli amici sulla sua salute. “Dovrò fare una piccola ma non problematica operazione al cuore nelle prossime settimane e quindi il recupero sta andando bene - Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, mi hanno mandato messaggi in queste ore, mi hanno chiamato”. Marco Cappato intanto si sta preparando per i prossimi impegni politici dopo il suo ritorno in campo lo scorso ottobre in occasione delle elezioni suppletive a Monza vinte da Adriano Galliani.

“Sto recuperando le energie perché temo ce ne sarà bisogno in questo 2024 per le lotte le battaglie dell`associazione Luca Coscioni, di Eumans, con chi di voi le vorrà combattere insieme. E comunque a tutte e tutti un buon 2024, ci siamo. Ciao", ha concluso.