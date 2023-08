"Ecco che cosa dovrebbe fare il ministro invece di comprare il libro del generale"

Il ministro Matteo Salvini annuncia che acquisterà il libro del generale Vannacci e scoppia subito la polemica. E dalla Lombardia c’è chi lo invita, invece di acquistare il libro scritto dal generale dell’Esercito e che ha scatenato un putiferio mediatico, di abbassare le accise e di approvare il salario minimo. Parole di fuoco quelle che il consigliere regionale pentastellato Marco Fumagalli indirizza al ministro Salvini.

“Salvini comprerà il libro del generale per capire cosa c’è scritto. Intanto presuppone che Matteo sappia leggere e comprendere il testo – scrive Fumagalli sul suo profilo Facebook -. Visto come scrivono le leggi e le fesserie dette in questi anni tipo stop ai migranti mi permetto di esprimere il dubbio che Salvini possa comprendere. Probabilmente tutto questo è semplicemente un modo per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica sul prezzo della benzina o su stipendi da fame non incrementati rispetto all’inflazione. Quindi qualsiasi cosa ci sia scritta nel libro, tutto è utile per fare caciara e distrarre l’attenzione dai veri problemi”.

Il consigliere lombardo del Movimento 5 Stelle invita il ministro Salvini a fare altro. “Anziché comperare il libro dovrebbe, il Cazzaro Verde, ridurre le accise e approvare il salario minimo”, prosegue. Il grillino nel suo post lancia un consiglio anche al generale Vannacci. “Mi pare ovvio che abbia fatto il suo dovere in questi anni – conclude -. E avrebbe dovuto farlo stando zitto. E vero che è un “parà……” e non un carabiniere. Ma il vecchio motto dell’Arma era “usi obbedir tacendo e tacendo morir”. E quindi se un domani ci sarà un ministro della Difesa omosessuale devono obbedire e tacere. Tanto vale che inizino da subito e certe cose e le tengano per loro".