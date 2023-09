Elezioni suppletive: Massimiliano Lillo Musso ha depositato le firme

Ci sarà anche Massimiliano Lillo Musso, fondatore di Forza del Popolo. Il noto avvocato, 46 anni, con studio legale a Ravanusa in provincia di Agrigento, sposato e padre di 5 figli è stato il fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, protagonista ed estensore della denuncia La Nuova Norimberga con la quale aveva denunciato il premier Mario Draghi per la gestione dell’emergenza pandemica correrà per le elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre per quel posto lasciato vacante in Senato dopo la morte di Silvio Berlusconi.

"L’Unione Europea è al capolinea - ha scritto oggi sul suo profilo Facebook Massimiliano Lillo Musso -. L’Italia non può subire la caduta dell’Unione Europea, bensì deve programmare e guidare la sua fuoriuscita controllata per difendere l’economia nazionale e la proprietà degli italiani, impedendo sin d’ora il depauperamento della ricchezza pubblica. A chi propone la vendita dei nostri porti per pagare le pensioni noi rispondiamo provocatoriamente con la richiesta di una perizia psichiatrica, posto che obiettivo dello Stato non è vendere i propri asset ma accrescerli per soddisfare sempre più efficacemente i bisogni dei cittadini. Vogliamo il buon senso come guida dell’azione politica. Ed in quest’epoca è in sé un atto grandemente rivoluzionario".