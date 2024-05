Matteo Renzi arriva a Monza e infiamma il popolo di Italia Viva (ma non solo)

Matteo Renzi arriva a Monza ed è subito bagno di folla. Nessuna piazza, ma il più intimo auditorium dei Musei Civici di via Teodolinda, per accogliere il leader di Italia Viva che nel pomeriggio di giovedì 30 maggio ha fatto tappa a Monza. Era dal 2016 che Matteo Renzi (all’epoca nelle vesti di premier) non veniva nel capoluogo brianzolo. Ieri un’accoglienza calorosa, con molti estimatori che hanno assistito in piedi al suo intervento. Gente comune, ma soprattutto molti imprenditori, commercianti e piccoli artigiani che attendevano dal leader di Italia Viva - che con Emma Bonino ha dato vita al progetto Stati Uniti d’Europa che riunisce più partiti – soprattutto conferme sul futuro dell’economia in Brianza.

Un monologo alla vigilia delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno alle quali Renzi si candida durante il quale non sono mancate le critiche contro la politica italiana. Critiche contro il Pd (“sempre più estremista e collegato alla Cgil”), contro il governo Meloni (“sempre più sovranista”) e contro quei leader che si candidano alle europee “ma che poi non andranno a Bruxelles delegando altri al mandato – ha dichiarato -. Noi siamo gli unici che andremo veramente in Europa, gli altri si candidano per finta. Se votate Giorgia non andrà Giorgia ma manderà una controfigura. Lo stesso farà Elly Schlein. Poi mi stupisce il ministro degli Esteri Tajani: non mi aspettavo la sua candidatura. Se fossi al suo posto in questo momento mi porterei la brandina alla Farnesina”. Poi un siparietto ricordando quell’incontro con Silvio Berlusconi nel 2018.

Matteo Renzi ha presentato il progetto degli Stati Uniti d’Europa. “Che riguarda direttamente anche Monza e la Brianza – ha continuato -. Noi in Europa vogliamo Mario Draghi”. L’attacco contro il leader della Lega Matteo Salvini: “Io non credo che Salvini abbia ragione quando dice meno Europa. Trent’anni fa meno Europa poteva voler dire più Padania e più Brianza. Oggi significa più Cina e più India e io non voglio che la nostra tradizione diventi secondaria”. In tema di tradizioni e di radici Renzi ha fatto un riferimento anche alla vicenda della studentessa che non voleva studiare Dante Alighieri. “Se non vuoi studiare Dante è un tuo diritto, ma fuori dall’Italia, non possiamo rinunciare alla nostra identità”.

Renzi non ha nascosto le differenze tra lui ed Emma Bonino, distanti su molti fronti ma uniti nell’idea di un futuro diverso per l’Europa. “L’Europa è più importante di prima per la nostra vita quotidiana - ha proseguito - anche se non ha voce in capitolo in merito a quanto sta succedendo adesso nel mondo. Adesso il sistema Europa non funziona più come prima, come quando lo avevano sognato le persone che oggi hanno i capelli bianchi. Il progetto degli Stati Uniti d’Europa non si potrà realizzare nel corso di un solo mandato”.

Il leader di Italia Viva ha risposto ai giornalisti anche in tema di salario minimo. “Noi abbiamo fatto un proposta: detassare, sia per l’imprenditore sia per il dipendente, tutto ciò che l’imprenditore decide di investire sui salari dei suoi lavoratori”. Poi i selfie e le strette di mano, prima di riprendere il tour elettorale che lo ha portato a Bergamo.